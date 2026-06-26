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Zi liberă națională! Victoria de la Cupa Mondială a generat isterie în țara calificată în 16-imile competiției

Andrei Nicolae Publicat: 26 iunie 2026, 10:42

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Zi liberă națională! Victoria de la Cupa Mondială a generat isterie în țara calificată în 16-imile competiției

Jucătorii din Ecuador, după un gol marcat / Profimedia

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Ecuadorul a fost definiția bucuriei după ce a învins-o pe Germania în ultima etapă a grupelor de la Cupa Mondială și a obținut calificarea în fazele eliminatorii, asigurându-și locul grație clasării sale din ierarhia celor mai bune echipe de pe poziția a treia din grupă.

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După succesul de la New York – New Jersey al naționalei lui Sebastian Beccacece, președintele Ecuadorului a decretat ziua de 26 iunie drept zi liberă națională.

Ecuadorul, zi liberă să se bucure de un succes istoric

Germania, deja calificată de pe primul loc din Grupa E în 16-imile Cupei Mondiale, a suferit un eșec în etapa a treia din grupe în fața Ecuadorului, care a reușit să revină după ce a fost condusă cu 1-0. Nemții au deschis scorul după o fază controversată prin Leroy Sane, după care Nilson Angulo și Gonzalo Plata au înscris golurile care au consemnat rezultatul final.

La scurt timp după succesul care i-a garantat Ecuadorului prezența în 16-imile de finală ale World Cup, în presa din țara sud-americană a apărut informația potrivit căreia președintele Daniel Noboa a decretat ca 26 iunie să fie zi liberă națională. A fost menționat că ziua respectivă nu va fi recuperată și că decizia a fost luată pentru a le permite locuitorilor din țară să se unească după acest moment.

Ecuador, aflată la a cincea ei participare la World Cup, va evolua în fazele eliminatorii pentru a doua oară în istoria ei, după ediția din 2006, când a fost eliminată în optimi de Anglia. Momentan, sud-americanii nu își cunosc adversara din 16-imi, însă tabloul live indică faptul că la cum stau lucrurile acum, ar da peste Anglia, cea pe care a înfruntat-o și acum 20 de ani.

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