Zlatan Ibrahimovic, reacţie fabuloasă după ce Cristiano Ronaldo a strigat “M-am întors” către camerele TV

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Cristiano Ronaldo a avut un mesaj clar pentru toţi fanii, dar şi pentru hateri, după dubla din Portugalia – Uzbekistan 5-0, meci transmis exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

“M-am întors!“, a spus Ronaldo spre camerele TV. Zlatan Ibrahimovic a văzut reacţia starului portughez de 41 de ani, una pe care a analizat-o în stilul caracteristic.

Zlatan Ibrahimovic a comentat reacţia lui Cristiano Ronaldo

“Eu credeam că nu a plecat niciodată. De ce a spus că s-a întors?“, a spus Zlatan Ibrahimovic, aflat în studioul FOX.

Pe de altă parte, Ronaldo a vorbit după meci despre felul în care oamenii comentează evoluţiile sale, de la meciul ratat cu DR Congo, la partida în care a strălucit cu Uzbekistan.