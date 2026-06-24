Zlatan Ibrahimovic, reacţie fabuloasă după ce Cristiano Ronaldo a strigat “M-am întors” către camerele TV

Cristiano Ronaldo a avut un mesaj clar pentru toţi fanii, dar şi pentru hateri, după dubla din Portugalia – Uzbekistan 5-0, meci transmis exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
“M-am întors!“, a spus Ronaldo spre camerele TV. Zlatan Ibrahimovic a văzut reacţia starului portughez de 41 de ani, una pe care a analizat-o în stilul caracteristic.
Zlatan Ibrahimovic a comentat reacţia lui Cristiano Ronaldo
“Eu credeam că nu a plecat niciodată. De ce a spus că s-a întors?“, a spus Zlatan Ibrahimovic, aflat în studioul FOX.
Pe de altă parte, Ronaldo a vorbit după meci despre felul în care oamenii comentează evoluţiile sale, de la meciul ratat cu DR Congo, la partida în care a strălucit cu Uzbekistan.
„Când nu jucăm bine sau nu câştigăm, suntem mereu atacaţi, mai ales eu”, a declarat căpitanul Portugaliei, Cristiano Ronaldo, care a reacţionat la startul său dezamăgitor la Cupa Mondială din 2026 cu două goluri împotriva Uzbekistanului, marţi. „Sunt obişnuit cu aceste critici, dar continui”, a adăugat el reporterilor din zona mixtă.
„Am o carieră de 23 de ani şi, de fiecare dată când lucrurile merg bine, se spune «ăsta e Cristiano», iar când lucrurile merg prost, «e terminat, e bătrân». Aşa va fi mereu”, a declarat el. În orice caz, „a fost un răspuns bun din partea mea şi a coechipierilor mei; asta ne-am dorit. Am fost bine organizaţi, am jucat bine, am jucat cu linii înalte şi, atunci când se întâmplă asta, este foarte dificil să opreşti Portugalia.”
Fosta vedetă a lui Real Madrid, care joacă în prezent pentru Al-Nassr din Arabia Saudită, are acum 145 de goluri în 230 de apariţii pentru ţara sa. Zece dintre aceste goluri au fost marcate în 24 de meciuri ale Cupei Mondiale, distribuite în ediţiile din 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 şi 2026.
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