Trei concluzii după Portugalia – Uzbekistan 5-0: last man standing și campionul care merită mai mult

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. „Gândeai c-am murit, neică?”, a părut să întrebe astăzi Cristiano, exact ca-n opera lui Caragiale. E pur și simplu fantastic modul herculean în care le răspunde Ronaldo criticilor săi, care deja își ascuțeau corzile vocale să-i cânte prohodul. Ronaldo are nenumărate calități, dar una dintre cele mai impresionante e că ce nu îl doboară, îl face (mult) mai puternic. Și nu prea îl doboară nimic. La 41 de ani, vârstă la care unii foști sportivi dețin deja burți care dezvoltă propriile lor burți, portughezul are aura unui „last man standing” din filme. Se ridică iar și iar, după ce și-a tras seva din toată ura aruncată asupra lui.

2. Pe arena din Houston a fost și un campion mondial, Fabio Cannavaro. Sigur că meritocrația în fotbal e un concept relativ, dar italianul, imens ca fotbalist, parcă ar merita mai mult ca antrenor. Dacă Roberto Martínez, fost jucător pe la Walsall, Chester sau Motherwell, a primit pe mână generațiile de aur ale Belgiei și Portugaliei, poate că și lui Cannavaro i s-ar cuveni mai mult decât să încerce să facă bici din alde Ganiev și Fayzullaev. Misiune nerealizabilă, după cum s-a văzut.

3. Apropo de Cristiano și modul în care se hrănește cu ura celorlalți, uneori îmi imaginez că scrolează ore întregi pe internet în scop pur motivațional. Doar ca se încarce energetic cu ce mai debitează „haterii” lui. Desigur, așa ceva nu e posibil. Ronaldo a ajuns să marcheze la al șaselea Mondial pentru că își dedică fiecare secundă profesiei sale. Are de mâncat șase mese pe zi, toate calculate la gram. Are de făcut sală, criosaună, antrenamente specifice, meditație, absolut totul ca să se mențină în culmea performanței. Și culmea, mulți dintre cei care îl critică au nevoie de aplicații ca să nu uite să bea apă și parchează, învinși, în fața unui fast-food în a doua zi de dietă.