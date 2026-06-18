Fostul antrenor al naţionalei de fotbal a Braziliei, Carlos Alberto Parreira, a fost internat la spitalul Samaritano din Rio de Janeiro, a anunţat miercuri unitatea spitalicească, într-un comunicat, fără a oferi alte detalii, relatează DPA.
Parreira a fost diagnosticat cu limfom Hodgkin în anul 2023, o formă de cancer care începe în sistemul limfatic.
Carlos Alberto Parreira, internat de urgenţă
Afecţiunea a fost considerată uneori în remisie, dar ulterior a reapărut.
Parreira a fost considerat unul dintre cei mai de succes antrenori în istoria fotbalului brazilian, conducând naţionala Braziliei la turneul din SUA din 1994, la care Selecao a câştigat titlul mondial.
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