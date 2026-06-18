Home | Fotbal | Carlos Alberto Parreira, internat de urgenţă

Carlos Alberto Parreira, internat de urgenţă

Dan Roșu Publicat: 18 iunie 2026, 15:00

Comentarii
Carlos Alberto Parreira, internat de urgenţă

Carlos Alberto Ferrerira - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Fostul antrenor al naţionalei de fotbal a Braziliei, Carlos Alberto Parreira, a fost internat la spitalul Samaritano din Rio de Janeiro, a anunţat miercuri unitatea spitalicească, într-un comunicat, fără a oferi alte detalii, relatează DPA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Parreira a fost diagnosticat cu limfom Hodgkin în anul 2023, o formă de cancer care începe în sistemul limfatic.

Carlos Alberto Parreira, internat de urgenţă

Afecţiunea a fost considerată uneori în remisie, dar ulterior a reapărut.

Parreira a fost considerat unul dintre cei mai de succes antrenori în istoria fotbalului brazilian, conducând naţionala Braziliei la turneul din SUA din 1994, la care Selecao a câştigat titlul mondial.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va avea mai multe goluri marcate la Mondiale la finalul World Cup 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un oraş cu doar doi locuitori se vinde la preţ de casă. Noul proprietar devine primar, poştaş şi recepţioner
Observator
Un oraş cu doar doi locuitori se vinde la preţ de casă. Noul proprietar devine primar, poştaş şi recepţioner
Dramă pentru comentatorul sportiv! A fost dat afară după ce a confundat echipele la Campionatul Mondial 2026
Fanatik.ro
Dramă pentru comentatorul sportiv! A fost dat afară după ce a confundat echipele la Campionatul Mondial 2026
14:47

Veste excelentă pentru Dinamo! Echipa va juca în Champions League
14:39

OFICIAL | Antrenor nou pentru Andrei Raţiu la Rayo Vallecano
14:13

Dinamo, mutare surpriză. Fostul jucător de la FCSB se alătură lotului lui Nuno Campos
14:04

Mama lui Vozinha merge la Campionatul Mondial! Bucurie enormă pentru portarul care a ajuns la 13 milioane de urmăritori
13:25

OFICIAL | Konate a semnat cu Real Madrid. Pe ce perioadă este înţelegerea cu “Galacticii”
13:09

Nu au stat pe gânduri! Gafa uriaşă i-a fost fatală. Comentatorul care a fost dat afară chiar în timpul Campionatului Mondial
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB 2 FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar 3 Rapid l-a transferat pe Tobias Christensen. Unde a plecat şi câţi bani încasează Şucu 4 Imaginea care spune totul! Reacţia genială a lui Erling Haaland după hattrick-ul lui Lionel Messi la Cupa Mondială 2026 5 Tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar din Conference League. Cu cine joacă CFR Cluj și FCSB 6 Oţelul Galaţi l-a transferat pe ivorianul Habib Sylla
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana RomânieiUniversitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României