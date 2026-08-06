Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, detalii despre transferul lui Denis Drăguş la FCSB: 5.000.000 de euro!

Gigi Becali, detalii despre transferul lui Denis Drăguş la FCSB: 5.000.000 de euro!

Radu Constantin Publicat: 6 august 2026, 9:21

Comentarii
Gigi Becali, detalii despre transferul lui Denis Drăguş la FCSB: 5.000.000 de euro!

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Drăguş la FCSB. Foto: AS

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Denis Drăguș are în continuare o situație incertă la Trabzonspor, iar șansele ca acesta să schimbe echipa înainte de startul noului sezon sunt tot mai mari. De ce nu ajunge la FCSB, totuşi? Chiar Gigi Becali explică de ce încă nu ajunge la un acord cu turcii şi de ce nu vrea să plătească 1 milion de euro pentru transfer, cu toate că pe un alt fotbalist, mai slab cotat – Boutoutaou – a plătit aceşti bani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Dau și pe Drăguș atâta dacă are salariul lui Boutoutaou. (n.r. Cât are salariu Boutoutaou?) Are 15.000 – 20.000 salariu. Am investit în Boutoutaou cât are ăla (n.r. Drăguș) salariu pe un an. Nu e de comparat. Pe Boutoutaou l-am cumpărat, e al meu. Celălalt vrea salariu atât și nu e al meu”, a explicat Becali.

Gigi Becali a dat detalii şi despre şi cât l-ar costa transferul definitiv al lui Drăguş. Suma se ridică la 5 milioane de euro!

„Gândiți-vă că îl iei pe Drăguș și el vrea peste 1 milion de euro salariu pe an. Apoi, dacă îl semnezi pe trei ani îi dai 3 milioane de euro numai salariu.

Și mai dai pe el 1 milion la transfer, dar el costă, de fapt, 4 milioane. Dar nu e numai asta. Mai costă și taxele 1 milion de euro în trei ani. Așadar, ajungi la 5 milioane”, a dezvăluit patronul FCSB, citat de Fanatik.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E Denis Drăguş soluţia perfectă pentru atacul FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A vrut să-și impresioneze iubita, dar a stârnit furia trecătorilor. Ce a făcut un bărbat pe Transfăgărășan
Observator
A vrut să-și impresioneze iubita, dar a stârnit furia trecătorilor. Ce a făcut un bărbat pe Transfăgărășan
Meteorologii AccuWeather, avertisment pentru delegația Universității Craiova: vreme extremă la Kuopio, în Finlanda. Vânt puternic, șanse de ploaie și sunt doar 16 grade!
Fanatik.ro
Meteorologii AccuWeather, avertisment pentru delegația Universității Craiova: vreme extremă la Kuopio, în Finlanda. Vânt puternic, șanse de ploaie și sunt doar 16 grade!
10:12

Așa ceva nu s-a mai văzut în fotbal! Motivul pentru care un jucător a făcut schimb de tricouri înainte de meci
9:50

Sorana Cîrstea, eliminată în turul al doilea de la Toronto de Maya Joint
9:12

S-a întors regele! Messi a făcut show pe teren pentru prima dată de la finala Mondialului! Dublă și record
9:09

Adi Chică-Roşă s-a transferat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma
8:44

Confirmarea Simonei Halep: „M-au făcut să mă simt ca…”
8:44

Panică totală la Madrid! Ce a făcut Vinicius, imediat după ultima rundă de negocieri
Vezi toate știrile
1 Transferul verii în România! Karamoko, de la Dinamo la FCSB: condiţia pusă de Andrei Nicolescu 2 Ofertă de 100.000.000 de euro pentru FCSB! Gigi Becali a recunoscut totul: „Vine un american” 3 În sfârșit! Liverpool a decis pe cine să aducă în locul lui Salah! Vine alături de Barcola de la PSG 4 A murit fostul acţionar de la FC Argeş! De curând revenise alături de echipă 5 Dennis Politic, la Rapid? Daniel Pancu a fost întrebat direct despre jucătorul de la FCSB 6 Mo Salah, pentru prima dată în tricoul noii sale echipe! Mii de fani îl așteaptă la aeroport
Citește și
Cele mai citite
Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!
„Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal„Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal
Oficial. Meciul CFR Cluj – U Cluj a fost amânat. Când a fost reprogramat de LPFOficial. Meciul CFR Cluj – U Cluj a fost amânat. Când a fost reprogramat de LPF
Oficial! FC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a, FRF a anunțat cine îi ia loculOficial! FC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a, FRF a anunțat cine îi ia locul