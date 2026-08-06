Gigi Becali, detalii despre transferul lui Denis Drăguş la FCSB: 5.000.000 de euro!

Denis Drăguș are în continuare o situație incertă la Trabzonspor, iar șansele ca acesta să schimbe echipa înainte de startul noului sezon sunt tot mai mari. De ce nu ajunge la FCSB, totuşi? Chiar Gigi Becali explică de ce încă nu ajunge la un acord cu turcii şi de ce nu vrea să plătească 1 milion de euro pentru transfer, cu toate că pe un alt fotbalist, mai slab cotat – Boutoutaou – a plătit aceşti bani.

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„Dau și pe Drăguș atâta dacă are salariul lui Boutoutaou. (n.r. Cât are salariu Boutoutaou?) Are 15.000 – 20.000 salariu. Am investit în Boutoutaou cât are ăla (n.r. Drăguș) salariu pe un an. Nu e de comparat. Pe Boutoutaou l-am cumpărat, e al meu. Celălalt vrea salariu atât și nu e al meu”, a explicat Becali.

Gigi Becali a dat detalii şi despre şi cât l-ar costa transferul definitiv al lui Drăguş. Suma se ridică la 5 milioane de euro!

„Gândiți-vă că îl iei pe Drăguș și el vrea peste 1 milion de euro salariu pe an. Apoi, dacă îl semnezi pe trei ani îi dai 3 milioane de euro numai salariu.

Și mai dai pe el 1 milion la transfer, dar el costă, de fapt, 4 milioane. Dar nu e numai asta. Mai costă și taxele 1 milion de euro în trei ani. Așadar, ajungi la 5 milioane”, a dezvăluit patronul FCSB, citat de Fanatik.