Dan Petrescu, prima reacţie după calificarea în turul 3 preliminar Conference League: "La 5-0 e greu să mai zic ceva de cineva" - Antena Sport

Dan Petrescu a oferit prima reacţie după calificarea în turul 3 preliminar Conference League. Formaţia din Gruia a câştigat cu 5-0 manşa secundă a dublei cu Neman Gordno.

Jucătorii lui Dan Petrescu au făcut spectacol în Ungaria, acolo unde s-a disputat duelul. Formaţia din Belarus nu poate organiza meciuri pe teren propriu în cupele europene.

Dan Petrescu, prima reacţie după calificarea în turul 3 preliminar Conference League: „La 5-0 e greu să mai zic ceva de cineva”

La finalul partidei, Dan Petrescu a fost extremd de încântat de modul în care jucătorii săi s-au prezentat şi a recunoscut că este greu să mai spună ceva de cineva, în condiţiile în care CFR Cluj s-a impus cu 5-0, chiar dacă formaţia din Gruia ar fi putut să joace şi mai bine în repriza secundă.

Petrescu este foarte încântat în acest moment de lotul pe care îl are la dispoziţie la CFR Cluj şi este bucuros că atacanţii vor avea concurenţă, după ce Louis Munteanu a semnat şi el cu formaţia din Gruia:

„După două meciuri fără gol marcat eram toţi sub presiune. Am fost foarte concentraţi, am intrat bine în meci. Chiar dacă am bătut cu 5-0, scorul nu arată diferenţa dintre noi şi ei. Am avut şi puţin noroc în prima repriză, au avut şi ei nişte ocazii.