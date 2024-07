"Dezamăgitor!" Sorin Cârţu a făcut-o praf pe Universitatea Craiova, după eşecul cu Maribor din Conference League - Antena Sport

Putem spune că a avut ghinion, dar eşti obligat să fii concentrat în orice moment. Tot anul ai muncit, ai tras…câştigi barajul şi ieşi din primul tur, e deranjant. Mi se pare ruşinos, ce am jucat noi şi ce a jucat Corvinul, echipă din Liga a 2-a, o echipă cu foame de performanţă. Nu am văzut Corvinul, dar ce am văzut acolo mi-aş fi dorit să văd şi la echipa noastră, atitudine, să accepţi presiunea. Să te comporţi într-un mod pozitiv.

M-a surprins primul 11…Ivan atacant central, nu prea a reuşit pe poziţia aceasta. Echipa are nevoie de alt vârf”, a declarat Sorin Cârţu, conform digisport.ro.

Ultrașii din Bănie și-au ieșit din minți, după Maribor – Universitatea Craiova 2-0. Fanii au avut reacții dure la finalul meciului din Slovenia, din turul 2 preliminar al Conference League, care a fost LIVE VIDEO în AntenaPLAY și pe Antena Stars.

Costel Gâlcă a forțat în atac cu Alex Mitriță și Andrei Ivan, dar problema a fost în centrul defensivei. Maldonado a făcut o eroare incredibilă după o jumătate de oră de joc și a fost eliminat. A văzut cartonaș roșu pentru un fault din poziție de ultim apărător. După pauză, Repas (57) și Jakupovic (88) au înscris golurile lui Maribor, care este favorită înaintea meciului decisiv din Bănie.

Suporterii au luat cu asalt pagina oficială de Facebook a clubului și au cerut ca doi jucători să fie dați afară de urgență. Maldonado și Căpățînă au fost făcuți praf de susținătorii Universității Craiova.

„Lui Maldonado trebuie să i se rezilieze contractul în seara asta!”, „Maldonado OUT”, „Maldonado trebuia reziliat după primul meci. Este evident că omul este gafeur de meserie”, „Obsesiile lui Gâlcă, Crețu, Zaikov și Ivan l-au îngropat”, „Cât îl mai ținem pe Căpățînă în teren. Niciodată nu a arătat că este fotbalist, dar tot se insista cu el. La golul 2 spectator…”, au fost câteva dintre reacţiile fanilor.