Cristi Borcea i-a dat lecţii lui Dan Şucu! Suma importantă pe care trebuie să o investească la Rapid - Antena Sport

Rapidul lui Dan Şucu a ratat obiectivul pentru al doilea sezon consecutiv. Giuleştenii au ratat Cupa României, dar şi cupele europene. Asta după ce a terminat abia pe locul 5 în play-off-ul de Liga 1 şi nu a prins nici măcar un loc de Conference League.

Cristi Borcea îi transmite lui Dan Şucu faptul că este nevoit să investească masiv pentru a ajunge la nivelul campioanei FCSB.

Suma uriaşă pe care trebuie să o achite Dan Şucu

Dan Şucu vrea să concureze cu cei de la FCSB, dar în două sezoane consecutive a fost departe de echipa lui Gigi Becali. În timp ce FCSB a câştigat de fiecare dată titlul, Rapid a ratat cupele europene. „Lotul, care e între 30.000.000 și 40.000.000, care are două echipe. Să joci 20 de meciuri în Europa și să câștigi campionatul cu trei etape înainte, asta înseamnă, în primul rând, că ai lot de jucători. Steaua (n.r. FCSB) are lot. Și îi plătește cu 20.000-30.000, dar are jucători. E greu, mai ales pentru Rapid, să adune puncte.

Și Varga (n.r. patronul CFR Cluj). Băga bani și dădea salarii, făcea… și a luat 5 campionate la rând. Pierderea lui, 35.000.000. Și cu banii din Europa, vreo 30.000.000. Și a adunat puncte. Și uite că nu e ca FCSB. Nașul ce a făcut la Steaua (n.r. FCSB)? A adunat puncte, a luat jucători.

Rapidului îi trebuie să bage peste 100.000.000 ca să ajungă la nivelul FCSB-ului. Îți trebuie lot. Și îți trebuie ani în care să bagi constant ca să poți aduna puncte”, a declarat Cristi Borcea, conform iamsport.ro.