Mario Camora nu s-a ferit de cuvinte după CFR Cluj - Neman Grodno 0-0: "Nu înţeleg de ce" - Antena Sport

Mario Camora nu s-a ferit de cuvinte după CFR Cluj – Neman Grodno 0-0. Camora a recunoscut că CFR Cluj a făcut un meci slab în faţa porţii şi a atacat faptul că nu există VAR în tururile preliminarii.

De asemenea, Mario Camora a spus că CFR Cluj va merge să câştige în retur pentru a se califica în turul 3 din Conference League.

„Voiam să câştigăm, ştiam că este un meci greu. Noi în prima repriză nu am intrat bine în joc, am fost moale ca echipă. Nu înţeleg de ce în Europa nu este VAR, trebuie să fie VAR. Nu am intrat bine în joc, bine că a fost 0-0, aşteptăm în retur să ne califică. Trebuie să analizăm acest jos, este un egal şi trebuie neapărat să mergem acolo să câştigăm„, a spus Mario Camora la digisport.ro.

Formaţia din Belarus a avut o ocazie bună pentru deschiderea scorului în minutul 20, la şutul lui Alykulov, respins de Răzvan Sava. După numai un minut, Tachtsidis a reluat spectaculos centrarea lui Kamara, dar a trimis pe lângă poarta adversă.

Pe final de primă repriză, în minutul 45+1, Tachtsidis a centrat foarte bine în faţa porţii, dar Bîrligea nu a ajuns la minge şi a fost 0-0 la pauză. Tot Bîrligea a şutat pe lângă poartă în minutul 47, iar o semnalizare eronată a unuia din tuşieri, în minutul 71, i-a privat pe clujeni de un penalty. S-a încheiat 0-0 şi săptămâna viitoare clujenii evoluează în meciul retur, pe teren neutru.