Mobilizare generală la FCSB, înaintea returului cu Maccabi (31 iulie, ora 21:00, Antena 1 şi AntenaPLAY): "Am arătat forţă!" - Antena Sport

Alexandru Băluţă s-a declarat mulţumit de jocul prestat de FCSB, fiind de părere că roş-albaştrii ar fi putut decide soarta calificării încă din meciul tur.

Mijlocaşul a subliniat că FCSB are nevoie de mai multă concentrare în faţa porţii, date fiind ocaziile ratate în meciul din Ghencea, cu Maccabi Tel Aviv.

„Eu zic că am făcut un joc foarte bun. Ce am pregătit am pus în practică. Am dominat partida, am avut multe ocazii, din păcate ne-a lipsit golul, mi-a lipsit și mie. Cred că puteam rezolva meciul încă din seara asta, dar ăsta este fotbalul. E important să ținem pasul, așa cum am făcut în seara asta. Am făcut un joc mult mai bun decât ei, iar asta trebuie să ne dea încredere.

Avem nevoie de mai multă concentrare, de mai mult curaj și cred că ne putem califica fără probleme. Ne-a lipsit concentrarea în ultimii 30 de metri, trebuie să ne punem la punct. A fost un meci plăcut ochiului și cred că suntem pe drumul bun. Când nu există individualism, ne iese jocul și cred că s-a văzut în seara asta.

Nu mă așteptam să tragă așa de timp, dar și ei își joacă șansa. Nouă ne rămâne doar să luăm lucrurile bune din această seară. Eu sunt mulțumit de jocul nostru, trebuie să mergem cu tupeu la Budapesta și să ne întoarcem calificați.

Ar fi o calificare deosebită pentru noi, toată lumea își dorește acest lucru. Apoi, cu siguranță, greul va continua și vom avea mult de luptă. Eu am jucat la Slavia, știu că cei de la Sparta au o echipă puternică și pentru mine va fi o ambiție în plus, pentru că este rivala Slaviei. Întotdeauna am jucat cu ambiție și îmi amintesc că am și înscris împotriva lor. Sunt optimist și mergem cu încredere, dar, mai întâi, să trecem de hopul acesta”, a declarat Alexandru Băluţă, conform sport.ro.