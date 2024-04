Răzvan Lucescu, după Bruges - PAOK 1-0, în turul sferturilor Conference League: "Nu s-a hotărât nimic. Putem obţine calificarea" - Antena Sport

„Sunt foarte fericit, pentru că am obţinut un rezultat bun, pe un stadion dificil, împotriva unei echipe bune. Sunt şi mai mulţumit pentru ca am dat dovadă de caracter când am fost conduşi cu 2-0. Am căutat chiar şi golul 3, chiar dacă a fost riscant.

Suntem într-o situaţie foarte bună. Am jucat meciul cu numărul 50, un sezon mare pentru noi. Nu credeam în vară că ne vom afla aici, suntem şi în sferturile unei cupe europene. Mai avem multe meciuri în faţa noastră şi vom da totul pentru a ne îndeplini obiectivele”, a spus Lucescu, citat de sport24.gr.