Cum a ajuns fostul jucător de la Bayern Munchen, cu două finale de Liga Campionilor în palmares, să semneze cu Adunaţii Copăceni - Antena Sport

Echipa din Liga a 4-a, Adunaţii Copăceni, a dat o lovitură de imagine de proporţii. Danijel Pranjic, fost jucător la Bayern Munchen, a semnat cu echipa din Liga a 4-a.

Mihai Sasu, managerul celor de la ACS AXI Adunații Copăceni, a oferit primele detalii despre cum a ajuns ca fostul fundaş cu 58 de selecţii în naţionala Croaţiei să semneze.

„El s-a retras din fotbalul profesionist în 2021. A venit acum în România pentru că soția lui este pe jumătate româncă și ar vrea să rămână mai mult timp aici. L-a convins și Alin Predescu, care a jucat la Steaua și acum e la noi. Sunt prieteni foarte buni și l-a adus la un meci amical.

I-a plăcut foarte mult starea de spirit de la echipă, stadionul, baza, și a zis că vrea să joace cel puțin până în vară. Din vară poate și ca antrenor pentru că el are licența UEFA PRO. Iubește fotbalul și vrea să rămână în fenomen. Mai poate să joace. El s-a pregătit și în continuare, a jucat și minifotbal.

Și noi ne-am mirat că a acceptat să vină. Are peste 100 de meciuri în campionatul Olandei, a câștigat Cupa Olandei cu Heerenveen, a jucat în două finale de Liga Campionilor și are aproape 60 de meciuri în trei ani, plus alte 58 de selecții la naționala Croației. Nu s-a pus problema de bani. Nu are nici pretenție. A făcut destui bani în cariera lui de fotbalist”, a spus Mihai Sasu pentru fanatik.ro.