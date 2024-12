Ce l-a mulţumit pe Elias Charalambous, după victoria cu Agricola Borcea: "Sunt bucuros pentru asta" - Antena Sport

FCSB a câştigat cu 2-1 în deplasarea de la Agricola Borcea a ajuns la 6 puncte în clasament. Marius Ştefănescu şi Ionuţ Panţîru au marcat golurile victoriei. FCSB este lider în grupă, cu maximum de puncte după 2 etape.

La finalul partidei, Elias Charalamabous s-a arătat mulţumit pentru victorie şi pentru faptul că nu a avut parte de accidentări. Charalambous e deja cu gândul la meciul din Liga 1 cu FC Botoşani.

Discursul lui Elias Charalambous, după victoria cu Agricola Borcea

„Felicitări jucătorilor care s-au descurcat. Le mulţumesc oamenilor de aici din comună că ne-au primit foarte bine. Slavă Domnului că am terminat fără accidentări pentru că a fost o suprafaţă grea. Am câştigat, e bine că am luat cele 3 puncte.

Sunt foarte fericit pentru jucătorii tineri, au mai intrat şi în repriza a doua, au mai rămas şi pe bancă. Sunt bucuros că am arătat că avem calitate la jucătorii care vin Academie. E adevărat că în astfel de meciuri se poate întâmpla să mai primeşti un gol. Vlad nu s-a simţit bine. De mâine ne concentrat la meciul cu Botoşani, ne concentrăm să luăm cele 3 puncte„, a spus Elias Charalambous la digisport.ro.

Nocturna mobilă adusă la Borcea pentru meciul din Cupa României cu echipa campioană, FCSB, a funcţionat fără probleme şi 3.000 de spectatori s-au bucurat de un meci de gală pentru formaţia din Liga a III-a. Antrenorul bucureştenilor, Elias Charalambous, a început meciul cu Agricola Borcea aliniind o formulă inedită: Udrea – Kiki, M. Popescu, Chircheş, Panţîru – Baba Alhassan, M. Toma, Baeten – L. Phelipe, M. Ştefănescu, D. Popa.