„Rezultatul a fost un accident!” Florentin Petre, reacție clară după ce Dinamo a fost umilită de FCSB în Cupa României - Antena Sport

Florentin Petre, reacție după Dinamo - FCSB 0-4 Florentin Petre/ Profimedia Florentin Petre a oferit o reacție clară, după ce FCSB a umilit-o pe Dinamo în Cupa Român iei. Secundul lui Zeljko Kopic s-a declarat convins că rezultatul, de 0-4, a fost doar un accident pentru jucători. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Dinamo a pierdut două derby-uri cu FCSB, în doar zece zile. În Cupa României, Alexandru Băluță, Luis Phelipe și Marius Ștefănescu au marcat pentru campioni. Florentin Petre, reacție după Dinamo – FCSB 0-4 Florentin Petre le-a oferit indicații jucătorilor lui Dinamo în derby-ul cu FCSB, dat fiind faptul că Zeljko Kopic a fost suspendat. Acesta a recunoscut că rezultatul este unul dureros, însă alta ar fi fost soarta partidei dacă Baba Alhassan nu ar fi scos de pe linia porții șutul lui Olsen, la scorul de 0-1 pentru FCSB. Petre a subliniat faptul că FCSB este echipa care a investit milioane pentru a ajunge la acest nivel, fiind campioana țării. Secundul „câinilor" susține însă că rezultatul este unul mult prea mare. „Este puțin dureros, cam mare scorul ținând cont de joc. La 1-0, am avut ocazia să înscriem, au scos-o de pe linia porții, cred că altfel era rezultatul dacă înscriam. Am protejat anumiți jucători, pentru că avem un program încărcat.

Am încercat să băgăm jucători mai proaspeți, care au jucat mai puțin. Determinare am avut, am avut momente bune de joc, cu posesie, cu agresivitate. Scorul e destul de mare față de jocul făcut în seara asta. Ultimele două goluri au fost din două șuturi deviate. Nici nu am avut noroc.

Au investit și au cheltuit zeci de milioane de euro să ajungă la acest nivel. Sunt campionii țării, au jucători de calitate, cu personalitate, care fac diferența. Au mai mulți jucători de aceeași calitate pe posturi, când scimbă, nu se simte diferența.

Jucătorii noștri trag zi de zi la antrenament să ajungem la nivelul la care să putem câștiga orice meci cu orice echipă. Acest rezultat a fost un accident, cu siguranță la următoarele meciuri cu FCSB, echipa va arăta mult mai bine”, a declarat Florentin Petre, la conferința de presă.

Basarab Panduru a făcut-o praf pe Dinamo Basarab Panduru a făcut-o praf pe Dinamo. După ce „câinii” au fost umiliţi de marea rivală în derby-ul din Cupă, Basarab Panduru e de părere că FCSB este o echipă cu adevărat puternică. „Au promis marea revanşă şi au jucat la fel de prost ca la ultimul meci. Uitându-mă şi la celalalte meciuri ale lui Dinamo, mă face să cred că FCSB e foarte bună. Te uiţi şi la schimbările pe care le-a făcut Dinamo, golurile doi, trei şi patru sunt date după ce au intrat jucătorii de pe bancă, diferenţa era mare oricum şi între titulari. Nu poţi să faci absolut nimic, am zis hai să mă uit la Politic sau Cîrjan, oameni pe care eu îi laud, trebuie mai uşor cu ei, în meciurile în care contează nu sunt pe nicăieri. Sunt băieţi excepţionali, care joacă bine, dar dacă vrei să baţi la uşa naţionalei, vine meciul cu FCSB şi ăsta contează, după te miri că nu eşti băgat în seamă de nimeni”, a spus Basarab Panduru la primasport.ro.

