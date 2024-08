Steaua a fost eliminată de Concordia Chiajna din Cupa României. Reacţia imediată a lui Marius Lăcătuş - Antena Sport

„Sunt bucuros că s-a realizat. Sunt atașat de tot ce se întâmplă la club. Sunt de cinci ani, e foarte greu să te desparți, mai ales că am fost respectat și de suporteri, și de conducere, și de oamenii din club. S-a creat o relație frumoasă și mi-a fost foarte greu să mă despart. E un club la care sunt mulți care își doresc să ajungă.

Nu am intrat în discuții (n.r – cu alte cluburi). S-a discutat de sume. Dacă cineva va spune că am ales să rămân la Steaua pentru bani – deși aici e stabilitate și sunt condiții foarte bune – echipele cu care am discutat mi-au oferit mai mult decât aici. Să nu se creadă că a fost numai problema banilor și am stat aici pentru că e un loc călduț. Nu! E un loc unde mă simt bine, unde sunt lăsat să-mi fac treaba. Aici, singura problemă este cu dreptul de promovare. În rest, totul e la superlativ și cred că oricine și-ar dori să lucreze în asemenea condiții. Eu sper să se rezolve și problema cu dreptul la promovare”, a declarat Daniel Opriţa, pentru Steaua TV.