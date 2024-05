Decizia lui Anghel Iordănescu înainte de meciul de retragere al Generaţiei de Aur: "Rândul trecut s-au supărat pe mine" - Antena Sport

Decizia lui Anghel Iordănescu înainte de meciul de retragere al Generaţiei de Aur Anghel Iordănescu / captura AntenaSport Decizia lui Anghel Iordănescu înainte de meciul de retragere al Generaţiei de Aur le va surâde lui Gică Hagi şi Gică Popescu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Anghel Iordănescu nu mai e general ca în ’94, pentru Generaţia de Aur. Îi lasă pe Hagi şi Popescu să aleagă primul 11. Doar la antrenament a dat generalul Iordănescu milităria jos din pod. Decizia lui Anghel Iordănescu înainte de meciul de retragere al Generaţiei de Aur: „Rândul trecut s-au supărat pe mine” „Tata Puiu” către Filipescu: De ce nu eşti pe teren? Iulian Filipescu: Eu am talent, nu trebuie să mă antrenez. Cei care se antrenau: Amendă! Reclamă

Reclamă 4

„Tata Puiu”: O plătesc

Iordănescu nu se mai bagă să facă echipa la meciul de adio al Generatiei de Aur.

„Rândul trecut s-au supărat pe mine. Toţi au vrut să joace. Acum îi las în cabină, să se bată. Mai am puţin de trăit şi vreau să rămân prieten cu ei!”, a spus Anghel Iordănescu.

A fost ultima zi de antrenament pe Arcul de Triumf. De vineri se mută pe Arena Naţională. Gică Popescu anunţa că îşi doreşte să se afle pe bancă toţi antrenorii Generaţiei de Aur Gică Popescu preciza, în conferinţa de presă în care „Generaţia de Aur” îşi lansa magazinul online, că îşi doreşte ca toţi antrenorii naţionalei care i-a scos pe români în stradă să fie pe bancă la meciul de sâmbătă. “Ne dorim cu toţii ca pe bancă la acest meci să fie toţi antrenorii pe care i-am avut la echipa naţională, Ienei, Dinu, Mircea Lucescu – care n-a fost antrenorul nostru, dar a fost antrenorul multora, şi, bineînţeles, domnul Iordănescu. Dorim să avem cel puţin un Balon de Aur şi cred că-l avem deja. Vrem trei Baloane de Aur”, declara Gică Popescu. Gică Popescu: „Avem două Baloane de Aur” Selecţionata mondială va fi antrenată de Jose Mourinho. Nuno Gomes, Christian Panucci, Dida, Rivaldo, Jari Litmanen, Eric Abidal, Christian Karembeu şi Hristo Stoicikov se află printre cei care îi vor înfrunta pe membrii Generaţiei de Aur în meciul de sâmbătă, 25 mai, de la ora 20:30. „Ne bucurăm enorm că fără să anunţăm vreun nume din echipa starurilor internaţionale împotriva căreia vom juca pe 25 mai s-au vândut deja 42.000 de bilete, un record pentru un eveniment precum acesta. Astăzi putem oferi şi câteva nume ale starurilor care vor juca la Bucureşti, printre acestea sunt Nuno Gomes, Christian Panucci, Dida, Rivaldo, Jari Litmanen, Eric Abidal, Christian Karembeu şi Hristo Stoicikov.

Deci avem două ‘Baloane de Aur’ până acum care vor veni la acest meci. Şi mai avem nume pe care le vom anunţa în perioada următoare.

În ceea ce îi priveşte pe Rivaldo şi Stoicikov sper să aibă kilograme în plus… pentru că în urmă cu câteva săptămâni Rivaldo arăta chiar mai bine decât atunci când juca.

Hristo are kilograme în plus, aşa că e bine, dar la Rivaldo va fi problemă. Pe Kenneth Andersson (n.r. – autorul golului egalizator care a trimis în prelungiri meciul România – Suedia din sferturile CM 1994) nu l-am invitat pentru că am fi riscat să-l huiduie întreg stadionul”, a declarat Gică Popescu.

