Adrian Mutu, mesaj clar despre șansele României în grupa de la EURO 2024: „Nu te întâlnești zilnic cu asta!” - Antena Sport

Am zis să dau pe mijloc, sus, ideea mi s-a părut corectă, doar că execuția n-a ieșit cum voiam. Mingea s-a dus la semiînălțime, iar Buffon a avut și noroc! L-a lovit (balonul) în picior și-n mână. El a avut noroc, eu ghinion”, a mai spus Mutu.

Adrian Mutu, sfat pentru Dinamo după ce „câinii” au ajuns la 13 meciuri fără victorie

Adrian Mutu le-a oferit un sfat celor de la Dinamo, după ce „câinii” au ajuns la 13 meciuri fără victorie în Liga 1. „Briliantul” susţine că play-out-ul va fi ca o finală pentru trupa din Ştefan cel Mare, măturisind că jucătorii lui Zeljko Kopic trebuie să strângă cât mai repede puncte.

„Eu am prins Dinamo în alte perioade. Ca jucător, am fost într-un timp în care Dinamo se bătea la campionat, câștigam campionatul și Cupa. Apoi, în 2016-2017, când am fost director general, am trecut printr-o perioadă mai grea, dar a venit Cosmin Contra și am reușit play-off-ul. Pentru ca apoi, în ultima etapă, să jucăm cu titlul pe masă! Și am câștigat Cupa Ligii. Dinamo este acum într-o perioadă de construcție ce va dura, nu e ușor. Mie mi-a plăcut ceea ce a făcut Ovidiu Burcă la Dinamo, eu l-aș fi ținut antrenor în continuare.

Nu știu ce să zic! Fiecare meci din play-out va fi ca o finală, dar, până atunci, trebuie ca echipa să mai strângă puncte, ca să aibă șanse de a se lupta în mod real pentru salvare. Play-out-ul nu e ușor, când se va „rupe” campionatul, va fi foarte dificil dacă nu ai puncte cât mai multe. Fiindcă orice punct va conta”, a declarat Adrian Mutu, conform gsp.ro.