Adrian Mutu, sfat pentru Dinamo după ce "câinii" au ajuns la 13 meciuri fără victorie: "Va fi ca o finală!" - Antena Sport

Mutu şi-a mai adus aminte de perioada în care el activa la Dinamo. „Briliantul” a fost preşedintele clubului între 2016 şi 2017, sezon în care „câinii” se calificau în play-off şi în ultima etapă a sezonului aveau chiar şanse să câştige titlul.

„Eu am prins Dinamo în alte perioade. Ca jucător, am fost într-un timp în care Dinamo se bătea la campionat, câștigam campionatul și Cupa. Apoi, în 2016-2017, când am fost director general, am trecut printr-o perioadă mai grea, dar a venit Cosmin Contra și am reușit play-off-ul. Pentru ca apoi, în ultima etapă, să jucăm cu titlul pe masă! Și am câștigat Cupa Ligii. Dinamo este acum într-o perioadă de construcție ce va dura, nu e ușor. Mie mi-a plăcut ceea ce a făcut Ovidiu Burcă la Dinamo, eu l-aș fi ținut antrenor în continuare.

Nu știu ce să zic! Fiecare meci din play-out va fi ca o finală, dar, până atunci, trebuie ca echipa să mai strângă puncte, ca să aibă șanse de a se lupta în mod real pentru salvare. Play-out-ul nu e ușor, când se va „rupe” campionatul, va fi foarte dificil dacă nu ai puncte cât mai multe. Fiindcă orice punct va conta”, a declarat Adrian Mutu, conform gsp.ro.

„Nici Mircea Lucescu nu are ce să facă!” Giani Kiriţă, verdict sumbru pentru Dinamo

Giani Kiriţă a oferit un verdict sumbru pentru Dinamo, mărturisind că nici Mircea Lucescu nu i-ar putea salva pe „câini”. Fostul fundaş a declarat că trupa din Ştefan cel Mare nu mai are identitate, având un discurs dur şi la adresa conducătorilor alb-roşilor.

„E ca în anul în care am retrogradat, aceleași probleme, nu se rezolvă nimic. Pe viitor dacă nu se aduc jucători… Bani s-au băgat atât cât au avut ei, sunt salarii destul de bune, sunt jucători la Dinamo cu salarii 10-12.000 de euro pe lună. Vom vedea cu siguranță în perioada asta de pauză dacă sunt bani și ce jucători se vor aduce.

La un club ca Dinamo e imposibil să te identifici cu acest club dacă nu ai în teren români care să pună suflet. Ei vin, iau banul, dacă au retrogradat nu se întâmplă nimic, au plecat, la revedere. Se vede clar că oamenii ăștia care conduc Dinamo nu sunt pricepți. Din moment ce tu spui că fostele mari glorii ale lui Dinamo nu au ce să caute în acest proiect. Unde s-a ajuns? (N.r. Despre Mircea Lucescu) Nu o să vină niciodată. Poate să facă miracole, să vină cu jucători. În actuala conjunctură cu siguranță nu, chiar dacă e Mircea Luescu. Nu are materie primă în primul rând. Nu mai vorbim de răutate, mereu am fost crescuți în ADN să fim răi, agresivi. Nu vezi asta, lentoare, agresivitate. Ăștia nu mai știu ce înseamnă Dinamo, nu avem identitate”, a declarat Giani Kiriţă, conform fanatik.ro.