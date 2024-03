"Are o viteză în plus faţă de Coman" Un fost internaţional îl elogiază pe fotbalistul neconvocat de Edi Iordănescu! - Antena Sport

Gică Craioveanu e de părere că Alex Mitriţă are o viteză în plus faţă de Florinel Coman

Craioveanu a vorbit în termeni elogioşi despre vedeta Universităţii Craiova

România – Columbia, marţi, 21:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY Un fost internaţional îl elogiază pe fotbalistul neconvocat de Edi Iordănescu, Alex Mitriţă. Gică Craioveanu a subliniat că Mitriţă şi Coman sunt cei mai buni dribleuri din campionatul nostru.

Craioveanu a punctat însă că jucătorul Universităţii Craiova ar avea o viteză în plus faţă de Florinel Coman.

„Pentru mine, (n.r. – Mitriţă) e cel mai diferit jucător din campionatul României. Poţi să-mi spui tu despre Coman, despre cine vrei, dar mi se pare că Mitriţă are o viteză în plus, are gol, intră foarte bine în combinaţii.