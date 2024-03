"Mai poate ajunge Alex Mitriţă la EURO 2024?" Edi Iordănescu a răspuns fără să stea pe gânduri: "Trenul e în mers" - Antena Sport

Reclamă

Oricine are ușa deschisă pentru echipa națională. Dar trebuie să demonstreze că are valoare și să respecte valorile grupului. Cine a arătat asta, a rămas, cine nu, nu a mai fost cu noi.

Trenul e în mers, trebuie eforturi mari ca cineva să sară în tren din mers. După EURO, dacă voi mai fi aici, va fi o perioadă în care vor fi încercați jucători, va fi o perioadă puțin mai lejeră”, a declarat Edi Iordănescu, la conferinţa de presă premergătoare meciului cu Irlanda de Nord.

De asemenea, Edi Iordănescu a dezvăluit şi motivele petrnu care nu a apelat la Alex Mitriţă, jucător cu care a şi discutat:

„Eu v-am obișnuit cu faptul că focusul a fost pe grupul cu care lucrăm zi de zi. Mitriță a fost la națională, are mare calitate, e un jucător înzestrat.

Faptul că nu a avut mentalitate competitivă a făcut să nu realizeze lucruri mai mărețe la cluburile la care a fost sau să joace la cluburi mai mari, cu tot respectul pentru Universitatea Craiova.

Meciul României cu Columbia va fi marţi, de la 21:15, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Lotul României pentru meciurile cu Irlanda de Nord şi Columbia Portari: Horațiu Moldovan (Atletico Madrid | Spania, 9/0), Florin Niță (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0), Marian Aioani (FC Rapid 1923, 0/0); Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 15/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 24/2), Vasile Mogoș (CFR Cluj, 4/0), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 25/1), Radu Drăgușin (Tottenham | Anglia, 13/0), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 19/1), Raul Opruț (FC Hermannstadt, 3/0) Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 25/2), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 0/0), Deian Sorescu (Gaziantep | Turcia, 14/0); Mijlocași: Nicolae Stanciu (Damac | Arabia Saudită, 66/14), Marius Marin (Pisa | Italia, 15/0), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 35/4), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 52/3), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu | Turcia, 14/1), Darius Olaru (FCSB, 15/0), Adrian Șut (FCSB, 0/0), Dennis Man (Parma | Italia, 20/6), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 17/4), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 31/4), Denis Drăguș (Gaziantep | Turcia, 8/2), Florinel Coman (FCSB, 12/1); Atacanți: George Pușcaș (Bari | Italia, 40/11), Denis Alibec (Muaither | Qatar, 36/5), Florin Tănase (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2).

