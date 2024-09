"Cum să-i dau eu sugestii?" Mihai Stoichiţă, mesaj clar despre Mircea Lucescu după a doua victorie a lui "Il Luce" cu naţionala! - Antena Sport

Mihai Stoichiţă, mesaj clar despre Mircea Lucescu Mihai Stoichiţă, în timpul unui interviu / Antena Sport Mihai Stoichiţă a avut un mesaj clar despre Mircea Lucescu după a doua victorie a lui „Il Luce” cu naţionala! Directorul tehnic al FRF a subliniat că toate deciziile de la naţională îi aparţin selecţionerului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Legat de titularizarea lui Ştefan Târnovanu, Mihai Stoichiţă a spus că e de părere că decizia lui Lucescu reprezintă un „vot de încredere” pentru portarul FCSB-ului. „Cum să-i dau eu sugestii?” Mihai Stoichiţă, mesaj clar despre Mircea Lucescu după a doua victorie a lui „Il Luce” cu naţionala! „Primul unsprezece a fost decizia lui Mircea Lucescu. Nu mă bag peste el, eu doar îmi spun părerea, dacă mi-o cere. Cum să-i dau eu sugestii? Mai ales la portari (n.r. despre titularizarea lui Ștefan Târnovanu). Eu cred că este un vot de încredere, este un portar care joacă la echipa campioană. Cred că a discutat și cu Niță înainte”, a spus Mihai Stoichiţă la digisport.ro. „Deciziile aparţin antrenorilor, nu mie, nu preşedintelui, nimănui. Reclamă

Acum nu mai e cazul să discutăm de Mitriţă. Are consistenţă. Mie mi-e tare drag şi simpatic acest jucător. E şi normal să îţi placă un jucător talentat.

Dacă atunci a fost individualist, acum a fost altruist. Mitriţă şi Alibec au jucat faza ca doi jucători talentaţi care se ajută unul pe altul.

Chiar dacă am suferit niţel, am fost o echipă care a fost unită, care s-a străduit să facă tot ce a putut. Echipa a fost atât de echilibrată încât ne-am apărat de multe ori, ne-am sacrificat, am speculat două faze. Una, prin Hagi, care ştie să dribleze, nimeni nu mai are ce să spună.

După aia, talentul lui Mitriţă şi Alibec a dus la detaşare”, a mai declarat Stoichiţă pentru sursa citată. „Lucescu începe să consolideze poziția echipei naționale” „Chiar dacă nu toate meciurile sunt frumoase, am învățat să suferim. Suntem în grafic. Lucescu începe să consolideze poziția echipei naționale, atât că prezență în clasament, cât și că imagine și tupeu. Pe băieți îi văd foarte încrezători. E bine să câștigi, după aia te gândești la ce trebuie îmbunătățit, atât din punct de vedere al jocului, cât și al constanței rezultatelor. Mircea Lucescu a dat continuitate jucătorilor din primul meci, care au dat maximum. Prospețimea din meciul cu Kosovo nu a fost și în cel cu Lituania, trebuie să recunoaștem. La unele acțiuni eu cred că a fost de vină și terenul. N-a fost cel mai bun mediu pentru a ne exprima din punct de vedere tehnic”, a mai spus Stoichiţă. „Ne puteţi spune de ce l-aţi schimbat pe Niţă cu Târnovanu?” Răspunsul tranşant al lui Mircea Lucescu: „Sunt obligat să fac asta” „(n.r: Ne puteţi spune de ce l-aţi schimbat pe Niţă cu Târnovanu?) Aveam doi portari. Pe urmă, jucam pe Ghencea, trebuia să fie un jucător de la Steaua (n.r.: FCSB) pe teren, dar nu ăsta a fost motivul principal. Motivul principal e că e un portar înalt, tânăr, care încă poate să evolueze. Niţă are 37 de ani. Trebuie să ne gândim ce va fi după aceea şi eu sunt obligat să fac lucrul acesta”, a declarat Mircea Lucescu în exclusivitate pentru AntenaSport.

„Într-un moment foarte dificil am acceptat să fac lucrul acesta”

„(n.r: Iată o revenire cu succes, 6 puncte din 6 posibile. Ce a însemnat pentru dumneavoastră această revenire, şi pe teren propriu?) Hai să nu discutăm despre revenirea mea, pentru că ştiţi foarte bine cum a fost, la rugămintea celor care conduc fotbalul românesc.

Într-un moment foarte dificil am acceptat să fac lucrul acesta, în condiţiile în care nu cunoşteam foarte bine nici jucătorii, nici starea de fapt a echipei naţionale.

Ce-am văzut, văzusem din tribună, ca un simplu spectator.

„Sunt un grup extraordinar şi se comportă civilizat şi profesionist”

În intervalul acesta foarte scurt încerc să îi şi cunosc foarte bine pe băieţi, să cunosc modul lor de comportament. I-am văzut, sunt un grup extraordinar şi se comportă extrem de civilizat şi de profesionist. Aceasta mi-a făcut plăcere. Pe această bază se poate construi.

La primul nostru meci, la Kosovo, am putut să facem un joc care ne-a favorizat, controlând partida. Aici a trebuit să facem faţă unui joc fizic, extrem de agresiv. Mai ales în duelurile individuale, unde ei au fost mai puternici. E starea lor naturală, sunt calităţile lor naturale.

Terenul i-a ajutat pentru că noi nu am putut să facem un joc de pase, aşa cum era normal, ducând jocul pe tehnică şi nu pe o confruntare fizică. Din asta a rezultat o superioritate a adversarilor, dar care a fost anihilată de dorinţa noastră extraordinară de a câştiga acest meci.

„Hagi, Mitriţă şi Alibec au contribuit decisiv la câştigarea meciului”

Cei care au intrat şi-au făcut din plin datoria. Au contribuit decisiv la câştigarea meciului şi Hagi, şi Mitriţă, şi Alibec, putem spune.

Am obţinut acest rezultat, 3-1. Am avut şi puţină şansă, şi la VAR, că până la urmă a decis în favoarea noastră. Şi era normal să decidă, pentru că amândouă au fost în favoarea noastră. Dar putea să fie şi altfel.

Am luat acele 3 puncte. Una peste alta sunt mulţumit. Vine o dublă în deplasare. Am vorbit cu jucătorii de evoluţia lor la cluburi şi capacitatea lor de a se organiza de aşa manieră pentru a face faţă la amândouă, şi la echipa naţională, şi la cluburi, unde trebuie să joace”, a mai declarat Mircea Lucescu pentru AntenaSport.

