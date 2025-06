Danemarca U19 - România U19 LIVE SCORE (20:00). Cu o victorie, tricolorii sunt în semifinalele EURO 2025 - Antena Sport

Ion Marin a declarat că România U19 ar fi trebuit să primească un penalty şi a avut, de asemenea, şi un gol anulat în mod eronat. La scorul de 1-1, David Barbu reuşise să marcheze, însă reuşita acestuia a fost anulată pe motiv de ofsaid. Partida nu a beneficiat însă de VAR.

Ion Marin speră ca România U19 să învingă Danemarca U19, în ultimul meci din grupă, pentru a se califica astfel în semifinalele turneului final.

“Scorul pare sever, pentru că am făcut o mare gafă în primele minute şi am primit gol foarte repede. Am reuşit să egalăm. Ceea ce vă voi spune o să vă supere, dar am avut 11 metri clar, gol valabil anulat. Să mă ierte Dumnezeu, dar când joci împotriva Spaniei şi ţi se anulează două posibilităţi de a înscrie, e destul de dificil. Am întâlnit o echipă foarte bună. Sper final au controlat jocul, dar am avut şi noi şansele noastre.

Pe unele le-am ratat, pe altele le-am tras afară. Echipa a jucat, nu am fost cu nimic mai prejos. Rămâne, vrem nu vrem, să ne batem pentru locul doi, în ultima rundă, cu Danemarca. Am apucat să văd o parte din meci, Muntenegru a dat tot ce a putut cu noi, azi au fost prăbuşiţi. Aşa vor fi probabil şi cu Spania, vor face golaveraj cu ei.

Remarc întreaga echipă, efortul depus. Au făcut un efort extraordinar, am respectat ce am stabilit tactic, a rămas ca în faţa porţii să avem puţină fineţe, să avem o execuţie mai bună. Dar să vedem ultimul joc, acolo contează definitiv. (De ce l-aţi schimbat pe Băsceanu) Să introduc un jucător mai proaspăt, pe David l-am schimbat că luase galben, eram conduşi cu 1-0 şi mă gândeam la ultimul meci.

Dacă aţi văzut că a fost 11 metri clar şi nu-l dai…dai penalty şi cartonaş. Asta este”, a declarat Ion Marin.