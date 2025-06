Culisele transferului lui Alex Musi la Dinamo! Jucătorul a dat cărţile pe faţă: Nu l-a uitat nici pe Gigi Becali - Antena Sport

Alexandru Musi, dezvăluiri despre mutarea de la FCSB la Dinamo

Alexandru Musi recunoaşte. A fost tensionat înainte ca transferul să se oficializeze. Spune că s-a antrenat până în ultima clipă într-un mod profesionist până să se oficializeze mutarea care l-a adus la Dinamo. “Sunt fericit că am ajuns la echipa asta. Am fost puțin stresat, până s-a rezolvat. Am venit cu inima deschisă să fac treabă bună aici. A fost puțin tensionat. M-am dus la antrenamente, am încercat să fiu profesionist în continuare, să nu mă gândesc așa mult, dar știam că trebuie să se facă acest transfer și să ajung aici”, a spus Musi, în exclusivitate pentru Antena Sport.