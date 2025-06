Gigi Becali, anunţ despre viitorul lui Florin Tănase la FCSB: "Spune-mi, să aduc altul în loc" - Antena Sport

I-am zis ‘Tu nu mai ai un an contract. Tu poți pleca când vrei. Cu alte cuvinte, contractul tău expiră când vrei tu, doar să-mi spui înainte’. Am convenție cu el, să plece când vrea.

“Cu Tănase vorbeam când m-ați sunat. I-am spus că mai are un an contract. I-am spus ‘bă, dacă vrei să pleci, spune, ca eu să știu. Într-o lună de zile spune, ca să aduc altul în loc’.

(n.r. pleacă acum sau nu?) El a luat un milion de euro la FCSB. Dacă are performanța și probabil o să o avem mai mare anul ăsta, ia tot așa. Îi dă cineva lui Tănase un milion de euro? Normal că n-ar pleca, el n-ar pleca nici pentru 1,3 milioane de euro, nu? Anul trecut a luat un milion, grupă de Europa League.

Anul ăsta nu mai are bonus de titlu, doar de Europa. Sau poate are. Știu că anul ăsta s-ar putea să aibă un contract, anul trecut, venind liber, a primit mai mulți bani la premiere. Anul ăsta e al doilea an. Dar tot acolo, 700-800.000 de euro bate”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Florin Tănase a revenit la FCSB în vara anului trecut. Mijlocaşul cotat la suma de 2,4 milioane de euro a fost jucător de bază în sezonul trecut. El a bifat 41 de meciuri în toate competiţiile, reuşind să marcheze cinci goluri şi să ofere tot atâtea pase decisive.