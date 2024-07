Dănuţ Lupu a reînviat "războiul" cu Gică Hagi: "Nu va reuşi niciodată să facă ce a făcut Edi Iordănescu la naţională!" - Antena Sport

Dănuţ Lupu a reînviat "războiul" cu Gică Hagi Gică Hagi şi Dănuţ Lupu / Colaj Hepta/AS.ro Dănuţ Lupu a reînviat „războiul” cu Gică Hagi şi a făcut o nouă declaraţie controversată. Fostul jucător al lui Dinamo şi Rapid nu l-a menajat pe cel mai bun marcator din istoria naţionalei României, care este pe punctul de a fi numit selecţioner. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gică Hagi s-ar fi înţeles cu Răzvan Burleanu şi urmează să fie prezentat oficial săptămâna viitoare. „Regele” va renunţa la pachetul majoritar de acţiuni de la Farul şi va prelua postul rămas vacant după plecarea lui Edi Iordănescu. Dănuţ Lupu a reînviat „războiul” cu Gică Hagi Dănuţ Lupu se aşteaptă ca Gică Hagi să nu reuşească să obţină performanţele lui Edi Iordănescu, cel care a dus naţionala României în optimi la EURO 2024. „Eu îmi doresc ca Hagi să preia echipa națională și să reușească să aibă rezultate. N-aș vrea ca Hagi să nu aibă rezultate la echipa națională. Trebuie să recunoaștem că n-avem o echipă strălucită. Avem nevoie de o minune să ne calificăm la Campionatul Mondial. E într-o situație foarte delicată. Gică nu va reuși niciodată să facă ce a făcut Edi, cum oricare alt antrenor, care va veni după Hagi, nu va reuși să facă ceea ce face Hagi. Fiecare antrenor va avea amprenta lui asupra echipei naționale. Reclamă

Reclamă 4

Edi are meritul că a reușit să facă un colectiv foarte unit. Trebuie să recunoaștem că nici cu Edi nu am jucat uau, dar, totuși, am reușit să ne calificăm de pe primul loc, am trecut de grupe de pe primul loc.

La un moment dat, și Mircea Lucescu a vrut să fie antrenorul echipei naționale și să rămână și antrenor la echipa de club, dar nu au fost de acord. Nu cred că e normal să facă lucrul acesta, fiindcă, oricât de corect ar fi un om, un 10% tot ar influența echipa la care a antrenat”, a declarat Dănuț Lupu pentru prosport.ro.

Dănuţ Lupu a făcut şi în trecut declaraţii care au stârnit furia lui Gică Hagi. A afirmat că adevăratul „rege” al fotbalului românesc a fost Nicolae Dobrin. Mai mult, a acuzat că a avut numai 14 selecţii la naţională din cauză că Gică Hagi ar fi decis jucătorii convocaţi.

Reclamă

Anul trecut, Dănuţ Lupu anunţase că Ianis Hagi nu ar trebui să fie chemat la naţională pentru dubla cu Israel şi Kosovo. „Nu poate să fie convocat la naţională! Ar strica atmosfera„, spunea Lupu. Când îi va da Gică Hagi răspunsul final lui Răzvan Burleanu Gică Hagi a transmis că după meciul cu Botoșani va face „lumină” și va dezvălui ce decizie a luat, cu privire la viitorul său, acesta având ca termen până pe 16 august să le comunice oficialilor FRF decizia sa. Managerul constănțenilor va fi nevoit să renunțe la echipă și să-și cedeze acțiunile, în cazul în care va prelua naționala, pentru a nu exista astfel un conflict de interese. De asemenea, Hagi a subliniat că este concentrat pe deplin la ceea ce are de făcut la Farul, pentru moment, dat fiind și faptul că echipa nu a înregistrat nicio victorie în acest sezon. „Nu știu, vom vedea. Vorbim de meciul cu Botoșani. După meciul cu Botoșani, cu siguranță voi anunța decizia pe care am luat-o. (N.r. Poate fi ultimul meci la Farul?) E un meci important. Hai să ne concentrăm și după meci veți auzi în ce direcție, dar, vă dați seama, că e un proiect important la Constanța”, a declarat Gică Hagi, la conferința de presă.