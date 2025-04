După Louis Munteanu, al alt jucător de top din Liga 1 a fost nemulţumit că Mircea Lucescu nu l-a chemat la naţională - Antena Sport

Mircea Lucescu a surprins pe toată lumea după ce nu l-a convocat pe Louis Munteanu, golgheterul la zi al Ligii 1, pentru dubla României cu Bosnia şi San Marino.

Louis Munteanu nu a ezitat să îşi exprime public nemulţumirea faţă de decizia lui Mircea Lucescu. Al doilea jucător de top din Liga 1 care s-a arătat dezamăgit că nu a fost chemat la naţională a fost Claudiu Petrila.

Claudiu Petrila, dezamăgit că Mircea Lucescu nu l-a chemat la naţională

„În gândul meu speram că o să fiu acolo, deși știam că este greu, în ciuda faptului că atât Coman, cât și Mihăilă au lipsit. Așteptam cumva să mă cheme, însă nu este o problemă, îmi văd mai departe de treaba mea și consider că ține doar de mine să fiu acolo. Când voi merita, mă vor chema probabil.

Am fost puțin demoralizat în primele zile. M-a afectat puțin, pentru că puteam să fiu chemat, am cifre cât de cât bune. Am cifre bune, nu pot să mă plâng, dar după mi-am revenit și m-am gândit că trebuie să trag de mine mai tare ca să ajung acolo, la echipa națională”, a spus Claudiu Petrila la fanatik.ro.

Se destramă „Generația de suflet”!? Ruptură între Mircea Lucescu și jucătorii României!

România a început cu stângul campania de calificare la Cupa Mondială din America! Tricolorii au obținut doar trei puncte din dubla cu Bosnia si San Marino, iar în interiorul „Generației de Suflet” au început să apară disensiuni. Din câte se pare, o ruptură s-a creat deja între Mircea Lucescu și jucători.