Edi Iordănescu a dezvăluit principala sa calitate, înaintea meciului România - Elveţia: "Sunt într-o continuă competiţie" - Antena Sport

„Nu există orgolii la mijloc când e vorba de naţională, nu am poliţe de plătit. Am muncit sincer, am muncit devotat, am muncit 100%. Nu ştiu câte calităţi am, dar una este capacitatea mare de a munci. În rest sunt într-o continuă competiţie cu mine, muncesc să fiu mai bun”, a declarat Edi Iordănescu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Întrebat dacă are vreo preferinţă în ceea ce priveşte grupa de la EURO 2024, selecţionerul a declarat că se gândeşte numai la meciul de marţi seară de pe Arena Naţională, acolo unde se aşteaptă la o echipă a Elveţiei rănită, care să dea totul.

„Am o sperietoare în faţă, Elveţia, care vine rănită şi trebuie să ne pregătim pentru Elveţia. Ce urmează, vom vedea ulterior”, a mai spus Edi Iordănescu.

Modificări în urnele pentru tragerea la sorţi a grupelor de la EURO 2024

Au apărut modificări în urnele pentru tragerea la sorţi a grupelor de la EURO 2024, ce va avea loc pe 2 decembrie, la Hamburg. România are nevoie de un rezultat pozitiv în meciul cu Elveţia, ce se va desfăşura marţi, de la 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Modificarea cea mai importantă este venirea Belgiei în prima urnă în locul Austriei, ceea ce reprezintă o veste proastă pentru România, care nu va mai avea parte de varianta unei grupe accesibile la EURO 2024.

În acest moment, România e în urna 2 şi va rămâne acolo în cazul în care nu va pierde meciul de pe Arena Naţională cu Elveţia. În cazul unui eşec, vom ajunge în urna 4 şi vom putea avea parte de o grupă teribilă. În acest moment, când România e în urna 2, am putea avea parte de o „grupă a morţii”, alături de Franţa, Olanda şi Elveţia. Lucrurile se pot însă schimba în ultimele meciuri ce se vor disputa în următoarele zile.