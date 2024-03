Edi Iordănescu l-a vizitat pe Carlo Ancelotti! L-a avut alături pe tatăl lui şi a transmis un mesaj superb: "Doi titani!" - Antena Sport

„(n.r: Un meci spectaculos în această seară. Dacă mai erau 5-10 minute vedeam un egal, nu?) Dacă erau şi mai multe, câştigam (n.r.: râde). Spectaculos pentru dumneavoastră (n.r.: presa), pentru mine, un test foarte, foarte util.

Cel mai important test pe care echipa naţională îl are sub comanda mea şi un test pe care l-am dorit. Cum v-am spus şi la conferinţa oficială, atunci când mi s-a propus această confruntare, am acceptat-o imediat, în cunoştinţă de cauză.

Un test de maturitate, mi-am dorit, le-am spus şi băieţilor că trebuie să jucăm dezinvolt, să vedem unde suntem şi da, am tratat ca un test. Am vrut să vedem mai mulţi jucători, am experimentat nişte lucruri, ne-am asumat.

Mă bucur că echipa nu a cedat şi ca, de fiecare dată, cum ne-a obişnuit în ultimii ani, nu renunţă şi dă totul”, a declarat Edi Iordănescu după Columbia – România 3-2.