Edi Iordănescu, prima reacţie după ce a plecat de la naţională! Mesajul transmis de fostul selecţioner al României - Antena Sport

Edi Iordănescu a oferit prima reacţie după ce a plecat de la echipa naţională a României. Fostul selecţioner a decis să nu mai continue pe banca echipei naţionale după Campionatul European, acolo unde „tricolorii” au ajuns până în optimile de finală.

La scurt timp după anunţul oficial făcut de FRF, Edi Iordănescu a transmis un mesaj emoţionant pentru suporterii români.

Selecţionerul a transmis că a venit momentul să se ţină de cuvânt şi faţă de familia sa, după ce şi-a făcut datoria pentru echipa naţională a României. Sub conducerea lui Edi Iordănescu, tricolorii s-au calificat la EURO 2024 de pe primul loc în grupa de calificare şi fără înfrângere. În Germania, România a ajuns până în optimile de finală.

„Dragi suporteri români,

Am început cu încredere totală un drum ce părea imposibil pentru cei mai mulți și mi-am asumat cu toată inima această misiune în care am investit tot ce am avut mai bun ca om și ca antrenor.