"Gică Hagi, la echipa naţională în locul lui Edi Iordănescu?" Răspunsul dat imediat de Gică Popescu - Antena Sport

Drăguş a stat de vorbă cu Hagi, care a lucrat cu mai mulţi jucători care au evoluat la EURO 2024, printre care îi enumerăm pe Răzvan Marin, Ianis Hagi, Florinel Coman, Denis Alibec sau Alexandru Cicâldău.

„Am vorbit și cu Gheorghe Hagi. El a avut încredere în noi, când nimeni nu avea. Ne-a crescut pe fiecare de mici. Ne-a indus mentalitatea asta de a fi mereu cei mai buni. Asta am învățat de la dânsul: să câștigăm!

Indiferent că am jucat cu Belgia sau cu Olanda, noi am vrut să câștigăm. Am simțit că putem fi din nou acolo sus”, a spus Denis Drăguș, citat de digisport.ro.