Gică Popescu, impresionat de echipa naţională după calificarea la EURO 2024: "Atitudine de echipă mare"! Ce a remarcat cu Israel - Antena Sport

Cu Israelul echipa noastră a arătat prima oară ca o echipă valoroasă. Am avut atitudine de echipă mare, dar ce m-a surprins a fost revenirea după golul primit în minutul 2. Am reacţionat foarte bine, am marcat şi lucrul îmbucurător a fost că şi după 1-1 am jucat la fel.

Am arătat foarte bine, am avut foate multe ocazii. M-aş bucura să văd că meciul cu Israelul e un punct de plecare. E o performanţă, calificarea la un turneu final.

Am confirma cu Elveţia ceea ce ne-a fost greu până acum să spunem, că suntem o echipă valoroasă.

„Am avut şansă în aceste preliminarii”

De orice ne putem plânge în aceste preliminarii, mai puţin de şansă. Pe lângă faptul că am picat într-o grupă pe care nici Edi nu ar fi putut să o aleagă mai bine, a mai venit şi problema cu Israelul.

Toţi jucătorii trebuie felicitaţi, staff-ul de asemenea.

Mi-e greu să cred că vom mai avea astfel de circumstanţe ca în aceste preliminarii. Ce a spus Gică Popescu despre schimbările din primul 11 la meciul cu Elveţia (n.r: despre schimbările din primul 11) În afară de Stanciu, au schimbat tot compartimentul ofensiv. A rămas Stanciu. Era normal să survină aceste schimbări, pentru că presiunea a fost foarte mare cu Israel. Această schimbare era necesară. (n.r: despre cei 50.000 de oameni din tribune) E normal, lumea dorea această calificare. E o sărbătoare a sportului românesc, a fotbalului românesc. Lumea aştepta această calificare, vin să se bucure alături de tricolori, să îi aplaude şi sper eu să avem un rezultat bun şi în această seară. În seara aceasta nu va mai fi presiunea care a fost în Ungaria cu Israel. Dar cu acest entuziasm ar fi bine să păstrăm primul loc în grupă, care cel puţin teoretic ne-ar plasa într-o poziţie favorabilă la tragerea la sorţi. La Cardiff s-a născut generaţia de aur, în 1993. Ar fi minunat ca în meciul cu Israelul să se nască o generaţie la fel de bună ca cea din anii 90", a declarat Gică Popescu în studioul Antena 1 înainte de startul meciului România – Elveţia, transmis LIVE EXCLUSIV pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Gică Popescu i-a felicitat pe „tricolori" imediat după calificarea la EURO 2024 Gică Popescu i-a lăudat pe „tricolori" după calificarea la EURO 2024. Fostul mare jucător al echipei naționale a vorbit despre performanța reușită de elevii lui Edi Iordănescu după Israel – România 1-2. România era deja calificată la EURO 2024, după victoria din meciul cu Israel, disputat în Ungaria, la Felcsut.

După performanța reușită de elevii lui Edi Iordănescu, „Baciul” a făcut o postare pe rețelele de socializare în care a vorbit despre calificarea la EURO 2024.

În postarea respectivă, Gică Popescu a menționat faptul că actuala generație a echipei naționale are șansa de a crea amintiri pentru suporteri, care, în ultima perioadă, nu au avut motive de bucurie legate pe performanțele primei reprezentative. Totuși, acest lucru s-a schimbat, odată cu această calificare la EURO.

„Naționala are din nou șansa să creeze amintiri unice pentru suporteri la un turneu final. România e din nou calificată la EURO. Bravo, băieți!”, a fost mesajul postat de Gică Popescu, pe contul personal de Instagram.

De asemenea, acesta a postat și o fotografie, alături de mesajul pentru „tricolori”. În acea poză se regăsește „Generația de Aur”, înainte de startul unei partide.

Mesajul lui Edi Iordănescu pentru Gică Popescu

Mesajul lui Edi Iordănescu pentru Gică Popescu a venit la conferinţa de presă susţinută după Israel – România 1-2, disputat în Ungaria.

Selecţionerul s-a ferit de declaraţii dure la adresa „Baciului” şi a anunţat că este deschis la discuţii care să ajute echipa naţională cu oricine, fiind dispus să lase deoparte orgoliul.

„Să fie alături de echipa națională, să susțină jucătorii echipei naționale și nu am niciun mesaj pentru domnul Popescu, ci pentru toți cei care au crezut mai puțin în munca noastră. Să vină, pentru că dacă băieții sunt bine, naționala e bine, fotbalul românesc este bine.

Cluburile suferă efectiv, nu reușim să avem echipe în cupele europene, naționala ține steagul sus pentru România și ar trebui toți să fim mai uniți și să revitalizăm fotbalul românesc.

Iar pe calea asta, dacă a venit această întrebare, îi asigur pe toți, în frunte cu cei mai mari critici pe care i-am avut, că sunt deschis total dialogului, colaborării și tot ce putem să facem pentru echipa națională. Atunci când putem să ajutăm echipa națională, orice fel de orgoliu merge în plan secund”, a spus Edi Iordănescu, la conferinţa de presă.

Gică Popescu şi Edi Iordănescu au avut un schimb dur de replici după egalul României cu Belarus

Gică Popescu şi Edi Iordănescu au avut un schimb dur de replici la miezul nopţii, după meciul Belarus – România, scor 0-0, din Grupa I a preliminariilor pentru calificarea la EURO 2024.

„Nu avem o idee de joc, totul este lăsat la îndemâna jucătorilor. Nu văd ceva colectiv, totul este după ureche!”, a afirmat „Baciul”. Replica lui Edi Iordănescu a venit imediat, tot în exclusivitate la Antena 1.

„(Reporter: Criticile au început deja, spunea Gică Popescu că nu avem idee de joc) E părerea lui şi chiar cred că v-am obişnuit că eu nu comentez. Eu totuşi întreb ceva, de când încercăm să construim şi să ajungem la un turneu final, dânsul a spus un lucru pozitiv? Măcar unul! Se uită aceşti băieţi şi probabil pentru mulţi reprezintă un exemplu, e conducător de club. Sunt jucători pe care îi reprezintă… dar măcar un lucru pozitiv? Nici când am făcut egal cu Elveţia, nici când am bătut Kosovo, nici când am plecat în grupă cu 6 puncte nu am auzit un lucru pozitiv. Nu ştiu dacă problema e cu mine sau cu familia, dar sunt lucruri personale!

Eu nu mă clatin uşor, sunt pregătit să absorb orice fel de critică, îmi asum total responsabilitatea. La final sunt sigur că ne vom bucura pentru calificare. Sunt sigur că şi după ce se va termina campania, şi dacă ne vom califica, vor fi în continuare voci negative. Din păcate sunt aceleaşi voci negative şi cel puţin din interior e senzaţia că abia se aşteaptă un pas greşit ca să putem să comentăm”, a declarat, în exclusivitate, Edi Iordănescu.

Gică Popescu a criticat jocul naţionalei după meciul cu Belarus. Au urmat două victorii ale naţionalei, cu Andorra şi Israel

Când a auzit declaraţiile selecţionerului, Gică Popescu nu a stat pe gânduri şi a ţinut să îi răspundă.

„Din păcate între noi doi este o mare diferenţă, între mine şi Edi Iordănescu. Eu ştiu ce înseamnă echipa naţională, el nu ştie ce înseamnă echipa naţională. Eu am plâns pentru echipa naţională, m-am bucurat pentru echipa naţională, lucru pe care el nu l-a făcut până acum. Deci percepţia noastră despre echipa naţională este total diferită.

Ce vreau să-i spun lui Edi Iordănescu este că nu am absolut nimic cu familia sa. Eu am un respect imens pentru nea Puiu Iordănescu, alături de care am avut cele mai mari performanţe la echipa naţională, dar nu pot să vin aici în studiou şi să aplaud rezultatele echipei naţionale, atunci când ele sunt foarte proaste. De când a preluat domnul Edi Iordănescu echipa naţională cred că sunt cele mai proaste rezultate, într-o grupă aşa de uşoară. Ce vrea, face egal cu Belarus şi să venim să-l aplaudăm? Când avem o singură situaţie clară în minutul 10?

Ne dorim o naţională la Campionatul European, să redevenim o naţională cum se speria toată Europa când era generaţia noastră. Dar când trebuie să spunem lucrurile, să nu se deranjeze domnul Edi Iordănescu, da? Şi să facă lucrurile de aşa natură să ne ducem la Campionatul European. Avem şanse şi întotdeauna am susţinut echipa naţională. Poate văd lucrurile diferit pentru că am o altă percepţie când văd echipa naţională. Am alte pretenţii!”, a fost atunci reacţia lui Gică Popescu.