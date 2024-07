Gigi Becali a anunţat înlocuitorul ideal pentru Edi Iordănescu la naţionala României: "L-aş pune în 3 secunde!" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat înlocuitorul ideal pentru Edi Iordănescu la naţionala României. Patronul de la FCSB a venit cu o propunere surprinzătoare.

Gigi Becali a explicat şi de ce Edi Iordănescu ezită să semneze un nou contract cu Federaţia Română de fotbal. Selecţionerul a spus imediat după meciul cu Olanda că „familia are mai multă nevoie de el decât naţionala”. Gigi Becali a propus şi un înlocuitor surpriză: pe Ionuţ Badea.

„Crezi că Iordănescu nu cunoaște lotul ăsta? Ai văzut cum a spus el? A zis că mai mare nevoie are familia lui de el acum. Dacă stai să prelungești puțin discursul, dacă eu extrapolez, el zice: ‘Familia mea are nevoie de bani, familia mea ar vrea să plec să antrenez’. Nu cred că are ofertă de 5 milioane. Dacă avea ofertă de 5 milioane, pleca pe jos de acum. Dacă îi dă două milioane, pleacă să antreneze. Faci un contract pe doi-trei ani și sunt 5 milioane de euro. Gata, ți-ai rezolvat problema familiei.

Edi n-are probleme în familie. Are familie frumoasă, cuminte, nevastă, copii. Asta e singura problemă pe care trebuie să o rezolve el bărbătește, banii. Edi e acum pe val, nu? E vorba că de acum încolo va veni în jos. Noi nu avem echipă mare, iar eu sunt singurul care are curaj să spună asta. Nu avem valoare! Noi avem inimă să alergăm, să muncim.

Cine vine la națională? Eu n-am de unde să știu. Antrenori liberi avem la ora asta. Eu l-aș pune pe omul ăsta, care e lângă voi. Eu îl pun pe Badea în trei secunde, dacă e după mine. Om deștept, om cuminte, om care cunoaște fotbal„, a spus Gigi Becali la digisport.ro.