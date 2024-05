Internaţionalul român care dă lovitura chiar înainte de EURO 2024! Echipa plăteşte clauza de reziliere - Antena Sport

În anul acela dădeam și bacalureatul, dar nu prea învățasem, eu stăteam la antrenamente cu echipa mare de la Satu Mare și apoi mergeam la echipa secundă să mă antrenez și cu ei. Antrenorul de la Satu Mare, de la echipa a doua, avea relații în Ungaria și m-a trimis în probe acolo, la o formație de liga a doua. Eu nu mai jucasem, nu mai făcusem nimic de șase luni, așa că m-au chemat din iarnă.

Apoi am luat-o pas cu pas, am început în Liga a 4-a și apoi m-am dus la liga a doua, unde am semnat. Acolo am și fost consultat de un medic specialist și mi-a zis că pot să joc”, a povestit Adrian Rus, potrivit frf.tv, la finalul lui 2022.