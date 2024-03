Jamie Reid a înscris în poarta României la debutul în naţionala Irlandei de Nord! La 29 de ani, atacantul evoluează în Liga a 3-a - Antena Sport

Reclamă

Reid este cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.com la 225.000 de euro.

El a fost convocat la naţionala nord-irlandeză după ce traversează un sezon foarte bun la Stevenage. În 36 de meciuri jucate în acest sezon pentru Stevenage, Reid a marcat 17 goluri şi a dat un assist. Echipa lui se află pe locul 8 în clasamentul din League One, a treia ligă engleză.

George Pușcaș, mesaj de luptă înainte de amicalele cu Irlanda de Nord și Columbia

George Pușcaș a transmis un mesaj de luptă înainte de amicalele cu Irlanda de Nord și Columbia. Atacantul de la Bari a vorbit despre „dubla” echipei naționale, din luna martie.

„Este o mândrie mare să fiu la lotul naţional, o muncă dusă la final, o muncă la un nou început, pentru că acum începe o provocare şi mai mare şi suntem foarte fericiţi să fim un nou împreună. Şi aşteptăm cu nerăbdare să aducem o nouă mândrie României. M-am obişnuit cu ideea de a fi la EURO, timpul trece foarte repede şi sunt nerăbdător. Trebuie să fim pregătiţi, să fim în formă, să fim sănătoşi şi să ajungem în punctul în care să putem performa la cel mai înalt nivel.

Să dai goluri prin care să aduci un succes României este ceva de nedescris. Sunt recunoscător pentru ceea ce trăiesc şi pentru ceea ce am realizat. Eu încerc să dau totul pentru România. Orice gol pentru România este foarte important, fie că este într-o campanie sau într-un meci amical”, a spus Puşcaş (Bari), într-un interviu difuzat pe canalul de YouTube al Federaţiei Române de Fotbal, potrivit agerpres.ro.

„Cu siguranţă acum suporterii au mai multă încredere în noi, dar avem în continuare nevoie de mai multă încredere. România a trecut mereu prin momente grele şi cred că are nevoie de sprijin şi în momentele mai puţin bune", a completat jucătorul naţionalei României. Meciul României împotriva Columbiei e marţi, de la 21:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY Amicalul României împotriva Columbiei, care se va disputa marţi, 26 martie, de la 21:30 (ora României) la Madrid, pe stadionul Civitas Metropolitano, va fi transmis exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Horaţiu Moldovan ar putea avea şansa să fie titular chiar pe stadionul pe care evoluează echipa lui, Atletico Madrid. Lotul lui Edi Iordănescu pentru amicalele cu Irlanda de Nord şi Columbia Selecționerul Edward Iordănescu a convocat următorii jucători pentru prima acțiune din acest an: PORTARI Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 9/0), Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0); FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 15/1), Cristian MANEA (CFR Cluj, 24/2), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 4/0), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 25/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 13/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 25/2), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 0/0), Raul Opruţ (Hermannstadt | 3/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 14/0);

MIJLOCAȘI

Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 66/14), Marius MARIN (Pisa | Italia, 15/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 35/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 52/3), Olimpiu MORUȚAN (Ankaragucu | Turcia, 14/1), Darius OLARU (FCSB, 15/0), Adrian ȘUT (FCSB, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 20/6), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 17/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 31/4), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 8/2), Florinel COMAN (FCSB, 12/1);

ATACANȚI

George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 40/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 36/5), Florin TĂNASE (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2).

