George Pușcaș, mesaj de luptă înainte de amicalele cu Irlanda de Nord și Columbia: „Așteptăm să aducem o nouă mândrie României” - Antena Sport

Să dai goluri prin care să aduci un succes României este ceva de nedescris. Sunt recunoscător pentru ceea ce trăiesc şi pentru ceea ce am realizat. Eu încerc să dau totul pentru România. Orice gol pentru România este foarte important, fie că este într-o campanie sau într-un meci amical”, a spus Puşcaş (Bari), într-un interviu difuzat pe canalul de YouTube al Federaţiei Române de Fotbal, potrivit agerpres.ro.

„Cu siguranţă acum suporterii au mai multă încredere în noi, dar avem în continuare nevoie de mai multă încredere. România a trecut mereu prin momente grele şi cred că are nevoie de sprijin şi în momentele mai puţin bune”, a completat jucătorul naţionalei României.

George Pușcaș: „Trebuie să arătăm adevărata față a României”

Referitor la partidele amicale cu Irlanda de Nord şi Columbia, Puşcaş a spus că obiectivul României în toate meciurile ar trebui să fie obţinerea victoriei:

„Cred că obiectivele României de fiecare dată când venim la lot sunt victoriile, pentru că prin victorie aducem o stare mai bună grupului, victoriile aduc mai multă unitate şi mai multă încredere în noi. Indiferent că este vorba de o campanie sau de meciuri amicale, trebuie să arătăm adevărata faţă a României, ceea ce am arătat în calificări, ceea ce am creat pe teren şi să fim din ce în ce mai conectaţi unii cu alţii, şi să ajungem la EURO ca o familie, aşa am cum am fost mereu”.

Puşcaş spune că naţionala României trebuie să arate la EURO 2024 la fel de unită ca şi în campania de calificare.

„Obiectivul României la EURO trebuie să rămână tot victoriile. Dacă te gândeşti la victorie de la meci la meci, poţi să te trezeşti că ieşi din grupă şi după aceea nu se ştie niciodată ce se poate întâmpla. Victoriile aduc o stare de siguranţă. Acum începe o nouă misiune şi trebuie să facem astfel încât să arătăm exact cum am arătat în calificări, o echipă unită compactă şi puternică”, a mai spus Puşcaş. Echipa naţională a României întâlneşte Irlanda de Nord, în 22 martie, de la ora 21:45, pe Arena Naţională din Capitală, şi Columbia, la 26 martie, de la ora 21:30, pe Civitas Metropolitano din Madrid, care va putea fi urmărit în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

