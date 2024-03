Jhon Cordoba a marcat împotriva României primul gol la naţionala Columbiei! Atacantul de 30 de ani, în premieră titular - Antena Sport

Reclamă

După ce în meciul cu Spania de la Londra a fost rezervă neutilizată, Jhon Cordoba a fost titularizat în premieră în meciul cu echipa lui Edi Iordănescu de pe Metropolitano din Madrid. A avut nevoie numai de 5 minute ca titular la naţionala Spaniei pentru a înscrie. El a marcat după o centrare a lui Mojica.

Jhno Cordoba joacă în prezent la Krasnodar. El a ajuns în Rusia în vara anului 2021, atunci când ruşii îl cumpărau de a Hertha Berlin pentru 20 de milioane de euro. În cariera sa a mai jucat la echipe precum FC Koln, Mainz, Granada, Chiapas, Espanyol, Jaghuares sau Envigado, formaţie care l-a şi lansat în fotbalul mare.

În prezent, Cordoba este cotat la 12 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com. În 22 de meciuri disputate în Rusia în acest sezon, el a marcat 12 goluri şi a oferit 4 pase de gol în toate competiţiile.

