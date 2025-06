Mihai Stoica nu s-a ferit de cuvinte după ultimul meci al României U21 de la EURO. Jucătorul luat în colimator - Antena Sport

Are zero realizări în trei meciuri, cum are și la Catanzaro. Bă, Catanzaro! Nu vorbim de altceva, și ne mirăm după că nu joacă Louis Munteanu la Fiorentina. Ăștia suntem“, a spus Stoica, potrivit primasport.ro.

“Nivelul a fost de Liga Campionilor”. Daniel Pancu, resemnat după sfârşitul campaniei României U21

După partida de la Bratislava, Daniel Pancu a vorbit despre neputinţa jucătorilor săi din ultimul meci de la EURO 2025, dar şi despre minusurile naţionalei care îşi au “rădăcinile” încă de la juniori. De asemenea, selecţionerul U21 a declarat că nivelul competiţiei a fost unul extrem de ridicat şi că nu a fost surprins de ce s-a întâmplat marţi seara.

“Referitor la ritm, la intensitate, la forţa fizică nu are rost să mai intervenim. Diferenţa şi lucrurile despre care vorbesc referitoare la fotbalul românesc se văd clar la nivelul ăsta de Champions League.

Aici sunt jucători foarte mari ai Europei, eu consider că nivelul a fost de Liga Campionilor. E o experienţă pentru cei din Liga 1 de care vor avea parte doar dacă vor juca în cupele europene.

Asta e realitatea, trebuie să o acceptăm. Probleme la noi sunt altele, de la copii la juniori în special.

(n.r. Întrebat despre lipsa de atitudine a jucătorilor) Poţi să îmi spui un jucător care n-a avut atitudine? N-au putut, nu că n-au avut atitudine, revenim la problemele pe care vi le-am spus. Eu rămân la ideile mele trase de diainte după jocul cu Italia. Astăzi n-a fost nicio surpriză pentru mine.

E o problemă de duel la noi, la asta se rezumă ce vreau eu să spun. Uitaţ-vă că sunt datele, parametrii fizici, cum au dominat Italia, cum au întors Spania. Aici sunt problemele. Până nu se rezolvă problemele de intensitate, degeaba sperăm. Ne vom califica la turneele finale, dar aici e diferenţa.

Goluri puteam să marcăm mai multe. Puteam chiar să jucăm cu calificarea pe masă dacă aveam măcar un punct“, a spus Pancu, potrivit sport.ro.