"Vreau să vă mărturisesc motivul pentru care sunt aici". Edi Iordănescu, discurs puternic la primul antrenament de la Legia - Antena Sport

Edi Iordănescu a preluat-o pe Legia Varşovia la un an după ce a renunţat la echipa naţională a României. I-a condus pe tricolori până în optimile de finală ale EURO 2024, apoi a renunţat la echipa naţională. În ciuda ofertelor, a stat un an pe margine, iar acum a acceptat provocarea de a o antrena pe Legia Varşovia.

În ziua de marţi, fostul selecţioner a condus şi primul antrenament la noul său club şi a ţinut să le transmită un mesaj de luptă jucătorilor săi.

Edi Iordănescu, discurs la primul antrenament de la Legia Varşovia

Antrenorul de 47 de ani a început deja treaba la echipa din capitala Poloniei, unde s-au tras deja obiective clare: câştigarea campionatului şi accederea în gruple Europa League. Iordănescu a condus marţi şi prima sa sesiune de antrenament, care a fost imortalizată şi de cei care deţin conturile de reţele sociale ale echipei.

Într-un videoclip postat de echipa din Ekstraklasa este inclus de asemenea şi discursul pe care l-a ţinut fostul selecţioner noilor săi elevi. Iordănescu a dezvăluit că este “înfometat” de trofee şi a făcut o analogie interesantă privind lipsa trofeului de campioană din vestiarul Legiei din ultimii patru ani. Ultima oară, echipa din Varşovia s-a impus în competiţia internă în 2021.

“În primul rând, vrea să vă mărturisesc motivul pentru care sunt aici. Am venit să câştig, vreau să câştig tot ce e posibil. Am această «foame » înăuntru. Am făcut asta în trecut cu echipele mele.