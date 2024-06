Mihai Stoica s-a amuzat după România - Bulgaria 0-0: "Cred că nu au înţeles nimic". Ce explicaţii a găsit Basarab Panduru - Antena Sport

Mihai Stoica s-a amuzat după România - Bulgaria 0-0: "Cred că nu au înţeles nimic". Ce explicaţii a găsit Basarab Panduru Mihai Stoica / Profimedia Mihai Stoica s-a amuzat după România – Bulgaria 0-0. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB nu a fost impresionat de penultimul joc de pregătire al tricolorilor. Echipa lui Edi Iordănescu a remizat în duelul de pe stadionul Steaua. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „Tricolorii” mai au un singur meci de pregătire înainte de EURO 2024. Meciul România – Liechtenstein se joacă vineri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Mihai Stoica s-a amuzat după România – Bulgaria 0-0: „Cred că nu au înţeles nimic”. Ce explicaţii a găsit Basarab Panduru Basarab Panduru nu se aştepta la acest rezultat de egalitate, dar este de părere că antrenamentele tari din această perioadă de la echipa naţională şi-au spus cuvântul: „Parcă nu vedeam 0-0 ăsta, parcă nu vedeam jocul ăsta deşi este un amical şi înţeleg multe lucruri. Probabil că au făcut antrenamente mai tari şi poate asta este o explicaţie că nu au fost într-o formă bună, nu au dat drumul la sprint. Ne-au surprins puţin bulgarii pentru că au fost bine organizaţi. Meciul nu a fost cel mai reuşit”, a declarat Basarab Panduru, potrivit orangesport.ro. Reclamă

În ceea ce îl priveşte pe Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB este convins că reprezentanţii adversarelor de la EURO 2024 care au venit la Bucureşti pentru a analiza România nu au înţeles prea multe din meciul cu Bulgaria:

„Cam aşa am văzut şi eu meciul, dar nu prea contează amicalele ăstea. Am auzit că noi am trimis oameni să observe meciurile Ucrainei, probabil că şi alţii au trimis să ne vadă pe noi şi cred că n-au înţeles nimic (n.r. râde)”, a spus şi Mihai Stoica.

Radu Drăguşin, reacţie fermă după ce „tricolorii” au fost huiduţi în Ghencea

Radu Drăguşin a transmis că meciul cu Bulgaria a fost un test folositor pentru România, din care „tricolorii” vor avea de învăţat. Fundaşul de la Tottenham le-a cerut suporterilor să fie alături de echipă, deoarece bucuria calificării la EURO 2024 a fost una uriaşă.

De asemenea, Drăguşin a mai transmis că la Campionatul European, România va avea adversare de top şi speră ca echipa naţională să se ridice la un nivel bun. „Pentru noi, a fost un test folositor. Încercăm să luăm cât mai multe răspunsuri din aceste teste amicale, ne dau răspunsuri la jocul nostru, la ce trebuie să îmbunătăţim. Trebuie să le abordăm constructiv, să învăţăm din greşeli, să luăm lucrurile bune. Şi astăzi am întâlnit un stadion plin, care ne-a susţinut, mai puţin la final, din păcate. La următorul meci, sper să avem un stadion şi mai plin, aşa am înţeles că va fi. Oamenii care vin la stadion să ne susţină chiar şi când lucrurile nu merg bine, ne-am calificat împreună şi cred că bucuria pe care le-am adus-o este una foarte mare. Atunci când am suferit, am suferit ca o echipă şi vreau să cred că am suferit ca o ţară. Este cel mai important turneu european, unde întâlneşti cele mai bune echipe din Europa. Nivelul va fi foarte ridicat şi sper să ajungem şi noi la acel nivel”, a declarat Radu Drăguşin, pentru AntenaSport.