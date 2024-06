Mircea Lucescu a dat verdictul înainte de România - Ucraina, primul meci al tricolorilor de la EURO 2024: "Am 10 jucători acolo" - Antena Sport

Mircea Lucescu a dat verdictul înainte de România - Ucraina, primul meci al tricolorilor de la EURO 2024 Mircea Lucescu, în timpul unui meci - Profimedia Images Mircea Lucescu a dat verdictul înainte de România – Ucraina, primul meci al tricolorilor de la EURO 2024, ce se va disputa pe 17 iunie, la Munchen, LIVE TEXT pe as.ro. Il Luce cunoaşte la fel de bine cele două echipe şi are un avertisment pentru Edi Iordănescu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Lucescu susţine că vom avea o misiune extrem de grea cu Ucraina, echipă care a fost egala Germaniei, într-un amical disputat cu câteva zile în urmă (0-0). Acesta va fi al şaptelea meci dintre România şi Ucraina, şi tricolorii conduc cu 3-2, un duel terminându-se la egalitate. Mircea Lucescu a dat verdictul înainte de România – Ucraina, primul meci al tricolorilor de la EURO 2024 „Foarte greu, dar în fotbal totul este posibil. Ucraina are o echipă cu fotbaliști care joacă de foarte mult timp împreună, în campionate mari, puternice. Ce să vă spun? Eu am 10 jucători acolo. Haideți să vedem ultimul meci (n.r. – cu Liechtenstein), atunci ne vom lămuri unde ne aflăm”, a spus Lucescu. Tricolorii nu au convins în partida amicală cu Bulgaria. A fost 0-0 pe Stadionul Steaua, într-un duel în care Dennis Man a ratat un penalty. Ultimul meci înainte de EURO se va disputa cu Liechtenstein, vineri, de la ora 21:00, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Nicolae Stanciu a răbufnit după ce tricolorii au fost huiduiţi după România – Bulgaria Nicolae Stanciu a răbufnit după ce tricolorii au fost huiduiţi la finalul amicalului România – Bulgaria 0-0, meci în care Dennis Man a ratat un penalty. Căpitanul naţionalei a fost deranjat de atitudinea fanilor prezenţi pe stadionul Steaua. Reclamă

„Ne doream să câștigăm, dar cred că cel mai important e că suntem toți sănătoși. Mai avem două săptămâni și mai avem timp să reglăm anumite lucruri. Să ne facem griji? De ce? Îmi puneți niște întrebări… S-a ratat un penalty? Și eu am ratat, și Dennis. Ne întrebați de griji.

În 2016, înainte de EURO, am bătut 5-0 pe Georgia și credeați că vom câștiga Europeanul. Am făcut 0-0, nu am luat gol. E clar că mai sunt lucruri de pus la punct, dar de ce să vă faceți griji? Credeți că e ușor? În primul rând, nu credeați că ne calificăm!

Acum a venit lumea… În afară de copii, pe care i-am salutat, restul au început să huiduie și au plecat imediat după ce s-a fluierat finalul. Acum o lună erau toți fericiți că vin la EURO, nu?”, a spus Stanciu.