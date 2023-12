Naționala României a primit cadoul perfect de Crăciun! Anunțul făcut de jucătorul lui Bayern Munchen - Antena Sport

Reclamă

„Vara trecută am fost cu tatăl meu la baza FRF și am vorbit cu domnul Stoichiță. Am mai avut contact cu naționala României la U16, dar clubul nu m-a lăsat să mă duc. La U16 și U17 am jucat pentru naționala Germaniei, înainte să înceapă povestea cu genunchiul (n.r. – ruptură a ligamentului încrucișat anterior).

Următorul pas pe care vreau să-l fac e să joc primul meu meci pentru România. Am ales România! M-am și întâlnit la Munchen cu un selecționer”, a declarat Rareș Canea, potrivit iamsport.ro.

Rareș Canea a avut probleme la genunchi

În acest sezon, Rareș Canea evoluează pentru echipa secundă a celor de la Bayern Munchen. Parcursul său nu a fost unul ușor însă, în condițiile în care a avut o perioadă de doi ani în care a fost chinuit de accidentări. Cu toate acestea, el a trecut peste perioada complicată și a subliniat când de mult l-a ajutat clubul bavarez cu recuperarea:

„E al 10-lea meu sezon la Bayern. Joc pentru echipa a doua în acest an. Nu mi-a fost ușor pentru că vin după o pauză lungă, cred că 2 ani am fost chinuit de accidentări la genunchi.

Am avut o ruptură de ACL (ligament încrucișat anterior) A trebuit să fac patru operații în acești doi ani. Am avut două recidive. Însă azi sunt bine, refăcut, am trecut de faza de reintegrare în echipă. Din vară și până acum doar antrenamente. De curând am intrat și într-un amical.

Te ajută mult un astfel de club. Dezvoltarea e una rapidă și continuă. N-ai cum să nu faci asta dat fiind faptul că mereu te antrenezi la cel mai înalt nivel. Am avut ocazia să mă antrenez și cu prima echipă, ceea ce reprezintă o mare motivație pentru mine să văd asemenea vedete”, a mai declarat Rareș Canea, potrivit sursei menționate mai sus.