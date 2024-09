Nicolae Stanciu, înainte de debutul lui Mircea Lucescu: "Sperăm să îi facem un cadou"! Obiectivul naţionalei: "La asta ne gândim" - Antena Sport

Vom face tot posibilul să ajungem acolo. Drumul nostru începe de mâine.

În ’98 eram la mine în sat, aveam 5 ani, nu îmi amintesc, nu cred că mă uitam. Mă jucam pe stradă toată ziua cu ceilalţi copii. Nu am amintiri. Doar ce am apucat să văd când am crescut, video-uri mai vechi”, a declarat Nicolae Stanciu în exclusivitate pentru Antena Sport, înainte de meciul Kosovo – România.

„Ne duceţi la Mondial?” Mircea Lucescu, răspuns ferm înainte de Kosovo – România! Mesaj despre schimbările pregătite la naţională

Mircea Lucescu a oferit un răspuns ferm la întrebarea legată de o eventuală calificare a naţionalei la Mondial, înainte partidei dintre Kosovo şi România. Selecţionerul a prefaţat confruntarea din Liga Naţiunilor, oferind declaraţii şi despre turneul final de peste doi ani.

România ţinteşte calificarea la World Cup 2026, turneu final care va fi transmis de Antena. „Tricolorii” pot obţine biletele pentru Mondial şi prin intermediul barajului din Liga Naţiunilor, în cazul în care îşi vor câştiga grupa cu Kosovo, Cipru şi Lituania.

Mircea Lucescu este concentrat însă pe meciul cu Kosovo şi a transmis că pentru moment, nu vrea să discute despre şansele calificării naţionalei la Mondial. „Il Luce” a declarat că nu va face prea multe schimbări în primul 11, tocmai pentru a nu se crea confuzie în rândul jucătorilor.

„Băieţii au un obiectiv clar acum, celălalt Campionatul Mondial”

De asemenea, Lucescu a transmis că vrea să ajute echipa naţională şi şi-a asumat o responsabilitate uriaşă atunci când a ales să revină pe banca „tricolorilor”.

„(N.r. Aveţi emoţii?) Ce să am? Motivaţie, dorinţă, altfel nu aş fi acceptat să vin, era o situaţie mai delicată. M-am gândit că după atâţia ani petrecuţi afară, să dau şi eu ceva fotbalului românesc din experienţa pe care am acumulat-o în toţi aceşti ani.