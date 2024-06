Nicolae Stanciu, pus la punct după ce i-a criticat pe fanii României: "Nu-i trebuie nimănui asta, haideţi să ne calmăm!" - Antena Sport

Nicolae Stanciu, pus la punct după ce i-a criticat pe fanii României Nicolae Stanciu, în tricoul României - Hepta Nicolae Stanciu a fost pus la punct de Basarab Panduru după ce i-a criticat pe fanii României, care i-au huiduit pe jucători la finalul meciului cu Bulgaria, 0-0. Căpitanul naţionalei a avut o ieşire nervoasă în faţa jurnaliştilor, una considerată nepotrivită de fostul mare mijlocaş. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „Eu cred că el nu trebuie să faca asta, hai să zicem că a auzit lucrurile alea… Dar se vede că el a venit pregatit să duca unde vrea el discuţia, tu întrebai ceva şi ducea discursul unde voia el. Nicolae Stanciu, pus la punct după ce i-a criticat pe fanii României Mi s-a părut căpitanul echipei care şi-a asumat, nu-i trebuie nimănui asta, haideţi să ne calmăm, nu trebuie asta. Azi doar despre asta s-a vorbit. Nu-i trebuia asta, nu l-am vazut aşa nervos niciodată”, a spus Panduru, pentru orangesport.ro. „Eu îl cunosc, e un băiat prea bun. Şi când se enervează nu că nu poţi să îl iei în serios, dar e un băiat prea bun. Dar câteodată mai vorbim şi sub imperiul nervilor. Dar nu te poţi bate cu oamenii, chiar dacă e amical. Nu poţi să închizi gura lumii. E o răbufnire şi atât”, a completat şi Mihai Stoica. Nicolae Stanciu a răbufnit după ce tricolorii au fost huiduiţi după România – Bulgaria Nicolae Stanciu a răbufnit după ce tricolorii au fost huiduiţi la finalul amicalului România – Bulgaria 0-0, meci în care Dennis Man a ratat un penalty. Căpitanul naţionalei a fost deranjat de atitudinea fanilor prezenţi pe stadionul Steaua. Pentru România, urmează ultimul test înainte de EURO 2024, meciul cu Liechtenstein de vineri, 7 iunie, de la ora 21:00, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Reclamă

„Ne doream să câștigăm, dar cred că cel mai important e că suntem toți sănătoși. Mai avem două săptămâni și mai avem timp să reglăm anumite lucruri. Să ne facem griji? De ce? Îmi puneți niște întrebări… S-a ratat un penalty? Și eu am ratat, și Dennis. Ne întrebați de griji.

În 2016, înainte de EURO, am bătut 5-0 pe Georgia și credeați că vom câștiga Europeanul. Am făcut 0-0, nu am luat gol. E clar că mai sunt lucruri de pus la punct, dar de ce să vă faceți griji? Credeți că e ușor? În primul rând, nu credeați că ne calificăm!

Acum a venit lumea… În afară de copii, pe care i-am salutat, restul au început să huiduie și au plecat imediat după ce s-a fluierat finalul. Acum o lună erau toți fericiți că vin la EURO, nu?

Nu știu dacă sunt așteptări prea mari, dar cum a zis și Vali (n.r. Valentin Mihăilă): «Ăștia suntem, pe ăștia îi aveți ». Noi mergem la EURO și vă garantez că vom da tot ce avem mai bun. A fost un amical, încă nu a început EURO. Vom ajunge acolo și sperăm să fim cea mai bună versiune a noastră”, a reacţionat Stanciu.

