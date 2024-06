"Noi tot timpul căutăm scuze" Basarab Panduru a răbufnit după România - Liechtenstein 0-0! I-a făcut praf pe jucătorii naționalei - Antena Sport

Basarab Panduru a răbufnit după România – Liechtenstein 0-0! Fostul internațional a lansat un val de critici la adresa jucătorilor lui Edi Iordănescu, după ultimul test de pregătire înainte de EURO.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida cu Liechtenstein s-a jucat pe stadionul „Steaua”, iar tricolorii au avut o nouă prestație modestă în fața fanilor. Duelul a fost în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Basarab Panduru a răbufnit după România – Liechtenstein 0-0!

După meci, Basarab Panduru a lansat un atac la adresa tricolorilor și este de părere că aceștia caută mereu scuze, după astfel de prestații.

Totodată, fostul internațional l-a criticat și pe George Pușcaș, după o fază în care atacantul naționalei nu a reușit să lovească mingea cu capul.

„Au fost ceva tentative, dar ce să spun dupa 0-0? Nu mă aşteptam 0-0, când am vazut echipa nu aşteptam nici 5-0. Ceva nu e în ordine, dar la ce jucători au fost zici că… Dar nici aşa nu merge, nici aşa nu eşti corect. Cauţi o scuză care nu există sub nicio forma! Mie cel mai mult mi-a placut la Puşcaş când îi vine mingea vrea să dea cu capul, dupa dă cu umărul şi după îşi pune mâinile in cap, înseamnă că cu umărul a vrut să dea (n.r. râde).