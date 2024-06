"Trebuia să jucăm cu Voluntari II!" Mihai Stoica, ironie devastatoare după egalul României cu Liechtenstein - Antena Sport

Mihai Stoica, ironie devastatoare după egalul României cu Liechtenstein Mihai Stoica, pe Arena Naţională / Profimedia Images Mihai Stoica a făcut o ironie devastatoare, după egalul României cu Liechtenstein. Acesta a afirmat că „tricolorii” nu ar fi trebuit să dispute acest amical cu naţionala Liechtensteinului, ci trebuiau să aleagă un alt adversar mai facil, oferind ca exemplu echipa secundă a celor de la Voluntari. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ România a remizat ruşinos cu Liechtenstein, scor 0-0, în ultimul meci disputat înainte de EURO 2024. Partida a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Mihai Stoica, ironie devastatoare după egalul României cu Liechtenstein Mihai Stoica a oferit un verdict categoric, după ce a văzut jocul naţionalei. Acesta a remarcat că Liechtenstein şi-a creat ocazii, motiv pentru care consideră că oficialii FRF nu au avut o idee bună atunci când au ales adversarul pentru ultimul meci înainte de EURO 2024. MM susţine, ironic, că România ar fi trebuit să joace contra celor de la Voluntari II, echipă pe care de altfel „tricolorii” au învins-o într-un meci de pregătire din cantonament, înaintea amicalului cu Bulgaria. „0-0 ăsta… zici să lăsăm gluma la o parte? E păcat să o lăsăm. Stricăm… Clar că au fost ocazii, ăia loveau încontinuu, au băgat materiale. Chiar n-a fost idee bună să îi iei pe ăștia că au băgat ca lumea… Reclamă

(n.r. – pe cine trebuie să luăm dacă ăsta e un adversar greu?) Trebuia să luăm pe Voluntari 2. Eu nu cred că a fost vorba de lipsă de concentrare, eu cred că dacă trece timpul intri în criză și îți pierzi din abilități, dar chiar să nu dai gol cu ăștia e o premieră…", a declarat Mihai Stoica, conform orangesport.ro.

Edi Iordănescu, după rezultatul ruşinos cu Liechtenstein

Edi Iordănescu a avut o primă reacţie după rezultatul ruşinos cu Liechtenstein, scor 0-0, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Naţionala lui Edi Iordănescu a suferit un rezultat ruşinos chiar înainte de EURO 2024.

„Eu mulţumesc suporterilor că au fost alături de naţională şi îmi prezint regretul meu. Sper să susţină echipa şi avem nevoie pentru că vin jocurile. Au fost multe lucruri bune, dar nu am fost precişi în faţa porţii. Nu ne face cinste rezultatul. Am avut peste 20 şi ceva de faze fixe. Un joc ca acesta în deblochezi din faze fixe. Am avut şi alte ocazii, multe situaţii. Am avut un atac poziţional, am dus mingea în în ultimii 60 de metri.

Trebuie să învăţăm din asta şi şansa să vină când o să avem mai mare. Eu am vrut să câştigăm pentru moralul echipei, nu eram interesat de un scor fluviu. E o seară care nu ne bucură, dar nu putem să stăm cu regrete. Tot aceeaşi băieţi au câştigat şi s-au calificat. Sunt chestii de câteva minute, Federaţia va anunţa lotul. Suporterii să se inspire şi să uite meciul acesta. Să dea Dumnezeu că ce nu a intrat în cele două meciuri să ne intre în Germania„, a spus în exclusivitate la Antena 1.