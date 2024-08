"Nu am acceptat nimic!" Mircea Lucescu a spus totul despre negocierile cu FRF, pentru preluarea echipei naționale! - Antena Sport

Mircea Lucescu a spus totul despre negocierile cu FRF, pentru preluarea echipei naționale! Tehnicianul, care este în prezent liber de contract, a vorbit deschis despre oportunitatea de a deveni următorul selecționer al echipei naționale.

Chiar dacă în ultimele zile au apărut zvonuri conform cărora Mircea Lucescu s-a înțeles deja cu FRF, Antena Sport a dezvăluit că negocierile dintre cele două părți nu s-au finalizat. Acum, chiar Mircea Lucescu a confirmat că nu a ajuns la un acord cu Răzvan Burleanu: „Cine spune că Mircea Lucescu e deja selecționerul României exagerează”.

Mircea Lucescu a dezvăluit că nu și-a dat, momentan, acordul pentru a deveni următorul selecționer al echipei naționale și că mai are nevoie de timp, pentru a analiza atent situația.

„Cine spune că Mircea Lucescu e deja selecționerul României exagerează. E adevărat că am avut în ultimele zile mai multe contacte legate de această variantă, dar trebuie să analizez foarte atent înainte de a oferi răspunsul final. Vreau să culeg cât mai multe date importante. Faptul că am mers în ultima vreme la multe meciuri de campionat nu e suficient. În acele momente, am fost la stadion ca un simplu spectator”, a spus Mircea Lucescu, la gsp.ro.

Mircea Lucescu: „E o situație specială”

Chiar dacă „Il Luce” a recunoscut că nu a fost interesat, în trecut, de echipa națională a României, acesta a transmis că acum situația de la prima reprezentativă este una specială.