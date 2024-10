"O fi avut el o problemă cu mine!" Daniel Pancu a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Tavi Popescu: "Nu e vina mea!" - Antena Sport

Daniel Pancu a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Tavi Popescu. Anul trecut, Tavi Popescu a răbufnit la adresa selecţionerului U21 după ce nu l-a chemat la o acţiune a echipei naţionale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Pancu a spus că el nu a avut niciodată nimic cu Tavi Popescu, aşa cum fotbalistul de la FCSB a afirmat, şi că ghinionul jucătorului de la FCSB e că pe postul lui sunt foarte mulţi jucători. În partida in Muntenegru, Tavi Popescu a reuşit să marcheze un gol şi să dea şi o pasă decisivă.

Daniel Pancu a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Tavi Popescu

”(n.r. Care mai e relația cu Tavi Popescu?) O fi avut el o problemă cu mine, eu nu am avut niciodată o problemă cu el. Pe postul pe care evoluează el am mereu cinci sau șase variante, nu e vina mea, e vina fotbalului românesc. Iar în mijlocul terenului nu știu dacă găsesc doi jucători cu minute. Noi am ajuns pe primul loc cu echipa asta, în condițiile în care singura echipa care se compara la minute cu noi era Albania. Doar Albania, într-un singur joc, avea minute mai puține decât noi, în rest noi”, a spus Daniel Pancu înaintea meciului decisiv cu Elveţia.

”Nu pot comenta alegerea domnului Pancu, știu că are ceva cu mine mai demult. Nu știu cu ce i-am greșit. A fost o surpriză pentru mine. Se poate orice în viitor. Mă așteptam să fiu convocat, am fost puțin șocat când am văzut lista. M-a deranjat. Mi-am spus că trebuie să îi demonstrez că meritam și eu să fiu acolo”, spunea Tavi Popescu în 2023.

Daniel Pancu, mesaj important pentru jucători înainte de România U21 – Elveția U21

Daniel Pancu a transmis un mesaj important pentru jucători înainte de România U21 – Elveția U21. Selecţionerul echipei naţionale de tineret a României, a declarat, luni seara, că jucătorii săi trebuie să fie mai atenţi decât de obicei în meciul cu Elveţia, pentru că este ultimul din cadrul preliminariilor Campionatul European U21 şi nu va mai fi altul pentru a repara ceva în cazul unor greşeli.