Planul lui Mircea Lucescu, după revenirea la echipa naţională: "Am avut o discuție și mi-a zis" - Antena Sport

„Suntem bucuroşi că am câştigat ambele meciuri. Am rămas surprinşi de domnul Mircea Lucescu, de cât fotbal poate să cunoască şi sunt mândru că am apucat să lucrez cu el.

E o nouă experienţă, se vede că a fost în fotbalul mare. Ne învaţă să avem încredere în noi şi să nu ne fie frică de nimeni. Suntem bucuroşi că suntem pe primul loc”, a spus Alibec.

Reacţia lui Victor Piţurcă după primele două meciuri ale lui Lucescu

A venit şi reacţia lui Victor Piţurcă după primele două meciuri ale lui Lucescu la naţională! Fostul selecţioner a subliniat că importante sunt cele 6 puncte obţinute cu Kosovo şi Lituania.

„E un început excelent pentru Mircea Lucescu şi pentru echipa naţională. Asta mă interesează pe mine, cele 6 puncte pe care ni le-am adjudecat. Rezultatul final e tot ce contează. Alte comentarii sunt neimportante.

(n.r.: Ce părere aveți despre revenirea lui Alex Mitriţă?) S-a simţit prezenţa lui în joc, a marcat şi un gol, ceea ce este important atât pentru el, cât şi pentru echipa naţională.

(n.r.: Cum vedeţi ajutorul pe care Mircea Lucescu i-l acordă lui Ianis Hagi?) Această responsabilitate, a jucătorilor pe care îi convoacă, îi revine selecționerului. Eu nu comentez convocările. Şi eu am fost selecționer şi ştiu cum e când eram analizat…”, a declarat Victor Pițurcă pentru sportpesurse.ro.