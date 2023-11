Plecare de ultimă oră din cantonamentul României. Anunţul FRF: "A fost nevoit să se întoarcă, la solicitarea clubului!" - Antena Sport

A fost bucuria mare, dar acum suntem din nou cu picioarele pe pământ. Dacă e ceva ce mă pune în gardă va fi să ne refacem din punct de vedere energetic. Cu bucuria după meciul cu Israel, e clar că am ieșit puțin din concentrare.

Riscul mare e să ne mulțumim cu ce am realizat. E normal să fim mulțumiți și să ne entuziasmăm. Ăsta e riscul major. Dar mă bucur ce au transmis băieții. Trebuie acum să ne ridicăm la nivelul așteptărilor.

Am creat un grup fantastic. Dar porțile echipei naționale rămân deschise. Suntem atenți la tot, la fiecare jucător care arată valoare, continuitate și caracter. De acum, un jucător nu va trece doar prin filtrul meu, ci și prin cel al grupului. Dacă grupul nu-l va valida, nu va intra. Trebuie să arate caracter și determinare și iubire de țară și echipă națională. Dacă nu, probabil va ieși afară.

Am trăit momente euforice incredibile după această performanță, am îndeplinit un obiectiv în care puțin credeau. Ne așteaptă acum un joc cu importanță mare, care ne obligă. Elveția va veni foarte motivată și rănită. Elveția, spre deosebire de noi, nu a trăit momente de euforie pentru că e sub obiectivul impus”, a spus Edi Iordănescu, la conferinţa de presă.