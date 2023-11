Edi Iordănescu, înainte de România - Elveţia: "E datoria noastră să rămânem neînvinși. Porțile echipei naționale rămân deschise" - Antena Sport

Reclamă

Riscul mare e să ne mulțumim cu ce am realizat. E normal să fim mulțumiți și să ne entuziasmăm. Ăsta e riscul major. Dar mă bucur ce au transmis băieții. Trebuie acum să ne ridicăm la nivelul așteptărilor.

Am creat un grup fantastic. Dar porțile echipei naționale rămân deschise. Suntem atenți la tot, la fiecare jucător care arată valoare, continuitate și caracter. De acum, un jucător nu va trece doar prin filtrul meu, ci și prin cel al grupului. Dacă grupul nu-l va valida, nu va intra. Trebuie să arate caracter și determinare și iubire de țară și echipă națională. Dacă nu, probabil va ieși afară.

Edi Iordănescu: „Am trăit momente euforice incredibile după această performanță”

Mă bucur că suntem din nou acasă, că ne-am îndeplinit obiectivul și că am făcut românii fericiți. Am preferat azi să aducem mai mulți jucători la conferință pentru că ei sunt actorii principali și ne-am dorit ca fanii să vadă cât mai mulți dintre ei.

Am trăit momente euforice incredibile după această performanță, am îndeplinit un obiectiv în care puțin credeau. Ne așteaptă acum un joc cu importanță mare, care ne obligă. Elveția va veni foarte motivată și rănită. Elveția, spre deosebire de noi, nu a trăit momente de euforie pentru că e sub obiectivul impus”, a spus Edi Iordănescu, la conferinţa de presă.

România – Elveţia e marţi, de la 21:45, live în Antena 1 şi în AntenaPLAY.

